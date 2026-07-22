Filtran lista de famosos para La granja VIP 2026: Imelda Tuñón, Suavecito y Domelipa suenan para el reality

La segunda temporada de La granja VIP 2026 todavía está a varios meses de distancia, pero las especulaciones ya comenzaron a apoderarse de las redes sociales. En las últimas horas se difundió una presunta lista de famosos que podrían formar parte del exitoso reality de TV Azteca, despertando la curiosidad de los seguidores del programa.

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La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Cuándo se estrena La granja VIP 2026?

La información que ha trascendido hasta ahora indica que La granja VIP 2026 tendría su estreno el próximo 11 de octubre de 2026, una vez que concluya la cuarta temporada de La casa de los famosos México.

Aunque todavía no se conoce el elenco oficial, diversos reportes señalan que el formato conservará la esencia que conquistó al público en su primera temporada. Los participantes deberán vivir alejados de los lujos, cumplir actividades del campo y enfrentarse a pruebas físicas y emocionales.

También se espera que el número de concursantes sea similar al de la edición anterior, que contó con 16 famosos dentro de la competencia. Hasta ahora, TV Azteca no ha revelado si habrá cambios importantes en la dinámica o en el premio final.

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Redes sociales

¿Quiénes son los presuntos famosos filtrados para La granja VIP 2026?

La conversación sobre La granja VIP 2026 se intensificó después de que el periodista Raúl Gutiérrez compartiera una publicación en la que aseguró que el reality estaría prácticamente contemplado para el último trimestre del año.

Junto con esa información apareció una imagen que reúne a varios famosos que, presuntamente, estarían siendo considerados por la producción para formar parte del programa. El propio comunicador aclaró que ninguno está confirmado, por lo que la lista podría modificarse conforme avancen las negociaciones.

Entre los nombres que aparecen destacan:



Jessica Coch – Actriz.

– Actriz. Pablo Portillo – Cantante y actor, exintegrante de MDO.

– Cantante y actor, exintegrante de MDO. Ana Patricia Rojo – Actriz.

– Actriz. Gloria Aura – Actriz, cantante y conductora.

– Actriz, cantante y conductora. Armando Araiza – Actor.

– Actor. Memo Aponte – Creador de contenido, actor de doblaje e influencer.

– Creador de contenido, actor de doblaje e influencer. Yina Calderón – Influencer, empresaria y figura de televisión colombiana.

– Influencer, empresaria y figura de televisión colombiana. Carla Carrillo – Actriz y modelo.

– Actriz y modelo. Imelda Tuñón – Actriz, cantante y creadora de contenido.

– Actriz, cantante y creadora de contenido. Jonathan Islas – Actor.

– Actor. Vince Miranda – Cantante, actor y conductor.

– Cantante, actor y conductor. Brenda Zambrano – Influencer y exparticipante de realities.

– Influencer y exparticipante de realities. Irvin Villatoro – Influencer y creador de contenido.

– Influencer y creador de contenido. Domelipa – Influencer, tiktoker y creadora de contenido.

– Influencer, tiktoker y creadora de contenido. Daniela Castro – Actriz.

– Actriz. Adriana Nieto – Actriz.

– Actriz. Nando – Influencer y creador de contenido.

– Influencer y creador de contenido. Suavecito – Influencer y creador de contenido.

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¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre los famosos confirmados para La granja VIP 2026?

Las especulaciones no terminaron con esa publicación. Semanas atrás, el periodista Gabo Cuevas también adelantó algunos nombres que, según sus fuentes, ya estarían en conversaciones con la producción de La granja VIP 2.

Entre ellos mencionó a Myriam Montemayor, exintegrante de La academia; la influencer Leslie Gallardo y la conductora Lizbeth Rodríguez, quienes serían de las primeras celebridades consideradas para esta nueva edición.

Posteriormente, el comunicador agregó otros perfiles como Daniela Castro, Imelda Tuñón y el actor Polo Morín. Incluso aseguró que este último también habría recibido una propuesta para participar en La casa de los famosos México 2026, aunque supuestamente terminó inclinándose por el proyecto de TV Azteca.

Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la producción, por lo que todos los nombres continúan dentro del terreno de la especulación.

¿Qué pasó en la primera temporada de La granja VIP?

El éxito de La granja VIP durante su primera edición fue una de las razones por las que TV Azteca decidió apostar por una segunda temporada. El reality logró consolidar una comunidad fiel gracias a las rivalidades, alianzas y momentos inesperados que surgieron entre los participantes.

La edición anterior reunió a 16 celebridades, entre ellas:



Sandra Itzel

Jawy Méndez

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Lis Vega

Carolina Ross y

y Alfredo Adame, quien terminó coronándose como el gran ganador.



Adame obtuvo el reconocimiento como el “Gallo de Oro” y un premio de dos millones de pesos, dinero que posteriormente aseguró destinaría principalmente a la educación de sus nietos.

La temporada también dejó momentos muy comentados, como la salida voluntaria de Lolita Cortés, además de diversas discusiones y enfrentamientos que mantuvieron a La granja VIP entre las conversaciones más populares durante su transmisión.