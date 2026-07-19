¿Quién entra a ‘La granja VIP 2026’? Revelan a más posibles confirmados del reality: VIDEO

En medio de la revelación de los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’, se filtran más detalles sobre la segunda temporada de ‘La granja VIP’. ¡Ya se destaparon a los primeros participantes que podrían formar parte del proyecto de TV Azteca! ¿De quiénes se trata? Te contamos los detalles.

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¿Qué se sabe de ‘La granja VIP 2026'? / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

En 2025, TV Azteca estrenó ‘La granja VIP’, un reality que reúne a varios famosos que deben sobrevivir haciendo tareas del campo. Aunque al principio se decía que era la “copia” de ‘La casa de los famosos México’, al final resultó ser todo un éxito. Tanto así que ya se anunció la segunda temporada.

Según información oficial, el estreno está programado para el próximo 11 de octubre de 2026. Se desconoce cuántos “granjeros habrá” o si el premio final será modificado. En la temporada pasada, se contó con 16 participantes, quienes fueron:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés

Jawy Méndez

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Alberto ‘el Patrón’

La Bea

Kim Shantal

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

El ganador de la primera edición fue Alfredo Adame. Obtuvo un premio de dos millones de pesos. El famoso contó que gastará el dinero en la educación de sus nietos y algunas cosas para él.

La temporada fue sumamente polémica debido a las diversas peleas que hubo entre los concursantes. Algunos hechos también dieron mucho de qué hablar. Uno de los más recordados fue la salida voluntaria de Lola Cortés.

Los primeros reportes indican que los conductores seguirán siendo los mismos. Adal continuará al frente de las galas junto a Kristal Silva. En tanto que Linet Puente y Ferka estarán de panelistas, comentando todo lo trascendental del show.

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Kristal Silva podría regresar a ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Los primeros habitantes que estarían confirmados de ‘La granja VIP’

Hace algunas semanas, el periodista Gabo Cuevas reportó que a las presuntas primeras tres celebridades que ya estarían apalabradas para ‘La granja VIP 2’, quienes serían:

Myriam Montemayor : cantante y exparticipante de ‘La Academia’.

: cantante y exparticipante de ‘La Academia’. Leslie Gallard o: influencer

o: influencer Lizbeth Rodríguez: conductora e influencer

Ahora, en una reciente emisión para su canal de YouTube, el periodista suelta más nombres. Una de las mencionadas fue Daniela Castro, quien hace poco participó en el melodrama de TV Azteca ‘Cautiva por amor’.

También estaría Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia. Otro nombre que dio fue Polo Morín, actor y modelo. Según Cuevas, al histrión le propusieron entrar a ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, al final decidió por el show de la televisora del Ajusco.

Aunque esta información no ha sido corroborada, algunos medios han dicho que, supuestamente, dos celebridades se habrían “bajado” de ‘La casa’ a última hora, pues les habrían propuesto otro proyecto en el que ganarían más dinero.

Cabe mencionar que, al menos de manera oficial, no se ha revelado a los nuevos “granjeros” del concurso, por lo que todo queda en mera especulación.

¿Por qué Sandra Itzel no ganó ‘La granja VIP’?

El tema de la primera temporada de ‘La granja VIP’ resurgió hace poco después de que Sandra Itzel dijera el “error” que le impidió el triunfo. Y es que, según ella, se equivocó al no investigar más sobre el resto de los competidores.

“Yo entré muy inocentona, no quise investigar a nadie ni saber nada de nadie. Entonces empieza el proyecto y empiezo a ver las personalidades, el modo de juego. Empiezo a ver a personas que yo les tenía absoluto aprecio afuera; se empiezan a comportar de formas extrañas adentro”, manifestó.

Recordemos que la participación de Sandra en ‘La granja VIP’ fue muy criticada. Muchos usuarios la tacharon de ser una “pick me” por convivir con Eleazar Gómez, quien tiene serias acusaciones de violencia.

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