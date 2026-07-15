Sandra Itzel se sincera y revela el terrible “error” que cometió para no triunfar en La granja VIP y LCDLF

A casi un año de que Sandra Itzel causó controversia en La granja VIP y fue llamada “pick me girl”, la actriz y cantante se sinceró sobre su participación y reveló el principal error que cometió al haber aceptado el proyecto. ¿Hizo lo mismo en La casa de los famosos? Te contamos.

Te recomendamos: ¿Sandra Itzel presume foto con Adrián Di Monte? Le llueven críticas tras salir de LCDLF: “Se vale soñar”

Sandra Itzel en La granja VIP. / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Sandra Itzel en La granja VIP?

Desde que se anunció la participación de Sandra Itzel en La granja VIP generó polémica por su exrelación con Adrián Di Monte. Pese a que la actriz no era una de las celebridades favoritas, hizo su propio juego, pero se ganó varias críticas por su relación con algunos compañeros, por lo que fue llamada “pick me girl”.

Además, fue comparada con su exesposo al convertirse en la segunda eliminada, ya que en agosto Adrián Di Monte fue parte de La casa de los famosos México, pero fue el segundo en salir del reality, situación que también vivió Sandra Itzel en La granja VIP.

La salida de Sandra Itzel del reality show 24/7 sigue siendo recordada debido a la manera en que llegó a ser nominada, pues aunque parecía tener una “alianza” con Eleazar Gómez, él terminó por nominarla, lo que causó su eliminación del juego.

Lee: Sandra Itzel contrajo una terrible enfermedad durante su estancia en ‘La granja VIP’: “Me dop... un poquito”

Sandra Itzel fue la segunda eliminada de La granja VIP. / Redes sociales

¿Cuál es el “error” que Sandra Itzel asegura haber vivido en La granja VIP?

Tras concluir su participación en La casa de los famosos de Telemundo, Sandra Itzel acudió al pódcast ‘El complot’, donde se sinceró sobre el “error” que cometió al entrar al reality de TV Azteca. De acuerdo con la exparticipante de La estrellas bailan en Hoy, entró sin conocer el historial del resto de los participantes.

“Yo entré muy inocentona, no quise investigar a nadie, ni saber nada de nadie. Entonces empieza el proyecto y empiezo a ver las personalidades, el modo de juego. Empiezo a ver a personas que yo les tenía absoluto aprecio afuera; se empiezan a comportar de formas extrañas adentro”. Sandra Itzel

Aunque Sandra Itzel no llamó error su manera de entrar a La granja VIP, sí reconoció que fue traicionada por uno de sus compañeros, haciendo referencia a Eleazar Gómez; sin embargo, aseguró que fue inteligente en su manera de jugar y engañarla.

Lee: ¿Sandra Itzel estrena romance? La cantante lanza VIDEO con misterioso hombre: “Fue destino”

¿Sandra Itzel cometió el mismo “error” en La casa de los famosos?

Meses después de que Sandra Itzel concluyó su participación en La granja VIP, llegó a La casa de los famosos de Telemundo; aunque no estuvo desde el principio del reality, su presencia hizo que muchos la consideraran “la reina de los posicionamientos”; incluso estuvo a pocos días de llegar a la gran final.

Pese a que en el breve fragmento del podcast difundido en redes no hizo referencia a La casa de los famosos, usuarios sí resaltaron su participación en comentarios como: “La reina de los posicionamientos y soporten” y “Me encantó conocerla en La casa de los famosos”

No te pierdas: Sandra Itzel reacciona a la demanda de Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar, ¿se disculpa?: VIDEO