Pelea de Emiliano Aguilar: Hombre que se agarró a golpes con el cantante da su versión; lanza poderosa revelación

La pelea protagonizada por Emiliano Aguilar hace unos días en el Bélico Fest 2026, dejó varias interrogantes. Tras darse a conocer la identidad de la otra persona, ahora es él quien da su versión de los hechos. ¿Qué le debe?

Emiliano Aguilar se pelea en pleno evento / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026?

La riña en la que estuvo involucrado Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ocurrió durante la primera edición del Bélico Fest 2026, realizada el domingo 12 de julio en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El evento, dedicado a los corridos, congregó a miles de asistentes y contó con la participación de artistas como Gerardo Ortiz, Santa Fe Klan, Snow Tha Product y Régulo Caro. Sin embargo, el enfrentamiento registrado en las inmediaciones de los camerinos terminó acaparando la conversación en redes sociales.

En las imágenes difundidas se aprecia cómo varias personas intervienen para intentar detener la pelea y separar a los involucrados. Posteriormente, se supo que Emiliano se peleó con un hombre identificado como Josué Dorantes.

Te puede interesar: Gala Montes ¿confirman romance con Emiliano Aguilar? Publica misteriosas FOTOS juntos ¿románticas?

Emiliano Aguilar protagoniza pelea a golpes con otro hombre y es separado: ¿Con quién fue? / Redes sociales y canva

¿Por qué Josué Dorantes se peleó a golpes con Emiliano Aguilar?

En una entrevista con Kerly Ruiz, Josué Dorantes decidió revelar las razones por las que decidió confrontar a Emiliano Aguilar en pleno evento de música.

Según su testimonio, el hijo de Pepe Aguilar le debe dinero, mismo que corresponde a servicios que le otorgó hace algún tiempo:

Se hicieron de la vista gorda y no me quisieron pagar nada de los servicios que les brindé. Josué Dorantes

Durante la misma entrevista se reveló que la presunta deuda ascendería a unos 15 mil dólares. Dorantes no quiere que su dinero sea pagado, además de asegurar que Emiliano no tendría dinero para pagarle:

Es una persona que es un drog*dict*, fuma mot* todos los días. Yo lo sé porque trabajé con él. Es una persona malagradecida, es un vividor la verdad. Josué Dorantes

El debate en redes ha comenzado, y aunque muchos respaldan a Emiliano, otros creen que el miembro de la Dinastía Aguilar debería hacerse cargo de su deuda. ¿Tú qué opinas?

Lee: Emiliano Aguilar responde a la “demanda” por parte de la familia de Carmelita Salinas: “Tu mamá vale ver..”

@famososunivision 👀💥 ¡Se le va con todo! Josué Dorantes, el hombre que peleo con Emiliano Aguilar revela el origen del pleito y contó su versión: “Es un vividor” 😰 ¿Ya le respondió el hijo de Pepe Aguilar? EmilianoAguilar JosuéDorantes Festival Trifulca Seguridad PepeAguilar BélicoFest pelea versión polémica Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora editorial ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

¿Por qué Emiliano Aguilar decidió raparse?

Tras viralizarse los videos y sumar miles de reproducciones sobre su pelea, Emiliano Aguilar reaccionó por primera vez a los comentarios sobre su calvicie, misma que quedó al descubierto a raíz de su forcejeo.

El intérprete habló del tema y un toque de humor, admitiendo que lo que realmente le molestó no fue el altercado, sino que la viralización de las imágenes dejara al descubierto un rasgo de su apariencia física que, hasta ese momento, había pasado inadvertido para gran parte del público:

Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… que acaba de pasar, es que, chale, estoy pelón como mi apá. Emiliano Aguilar

Internautas agarraron a modo de broma esta situación y también se burlaron de Emiliano Aguilar, quien ha sido relacionado sentimentalmente con Gala Montes durante las últimas semanas.

Tal vez te interese: ¿Pepe Aguilar está molesto? Tras reunión de Emiliano y Majo Aguilar, lanza mensaje: “Cómo nos criaron”