Emiliano Aguilar responde a la “demanda” por parte de la familia de Carmelita Salinas: “Tu mamá vale ver..”

Emiliano Aguilar respondió a la demanda que enfrenta por parte de la familia de Carmen Salinas, quién lo acusó por presunto daño moral tras las declaraciones de que la fallecida actriz supuestamente practicaba brujería y sacrificios.

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Emiliano Aguilar reaccionó a la demanda de la familia de Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Por qué acusan a Carmen Salinas de presuntamente hacer brujería?

El nombre de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelto en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera.

En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como ‘Beto’, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto, mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, ‘Beto’ hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo”.

Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la acusaban de presuntamente cometer estos actos. Por supuesto, su familia desmintió la información presentada en el citado pódcast.

Tras estas declaraciones, Emiliano Aguilar señaló que: “Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”.

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Carmen Salinas fue acusada de presuntamente cometer actos de brujería. / Redes sociales

¿Por qué demandó presuntamente la familia de Carmen Salinas a Emiliano Aguilar?

Durante una emisión de Ventaneando se dieron a conocer detalles de la demanda interpuesta por María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, luego de la polémica generada en redes sociales por distintos comentarios y contenidos difundidos sobre la actriz.

De acuerdo con lo revelado en el programa, la denuncia fue presentada tanto contra Saskia Niño de Rivera como contra Emiliano Aguilar, derivado de las declaraciones y publicaciones que circularon recientemente.

El abogado Gerardo Rincón, representante legal de María Eugenia Plascencia, explicó que ya fue iniciada una demanda por daño moral y adelantó que también podría proceder una acción penal.

“Ya está la demanda por daño moral y sigue la penal, no nada más es ella, estoy involucrando más personas porque el director del centro penitenciario debió hacer respetar los protocolos que tienen de seguridad y si no lo hizo está confabulado también y quien resulte”, señaló el litigante al hablar del caso.

Dentro de la demanda, María Eugenia Plascencia solicita el pago de una indemnización por daño moral, la publicación de una disculpa pública en los mismos espacios donde se difundió el contenido, la eliminación total del material señalado, además de la garantía de no repetir actos similares y el pago de gastos y costos del juicio.

Aunque Saskia Niño de Rivera aseguró que hasta el momento no había sido notificada por el caso de Carmen Salinas, el abogado respondió: “Ya no tarda en notificarla en cualquier momento, se va a hacer público por parte de ella seguramente. Usted sabe lo que hizo, dañó al nieto de Carmen Salinas, un niño de 8 años que vio el video, que usted montó y mandó y vio a su abuelita comiendo niños, montado con IA. Al Beto qué le voy a hacer si ya está de por vida, ahí van a pagar las consecuencias”.

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Emiliano Aguilar se lanza contra la familia de Carmen Salinas y responde a la supuesta demanda. / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar tras la denuncia de la familia de Carmen Salinas?

Emiliano Aguilar reaccionó a la información que ha circulado sobre una presunta demanda en su contra por parte de un integrante de la familia de la fallecida actriz Carmen Salinas.

A través de un video que compartió en redes sociales, el cantante aseguró que se enteró de la situación al comenzar su día y manifestó su sorpresa por las versiones que apuntan a una acción legal en su contra.

Además, sostuvo que las declaraciones que hizo previamente sobre la actriz correspondían a su opinión personal y cuestionó las razones por las que, según él, se estaría procediendo legalmente únicamente en su caso.

El intérprete también afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido ninguna notificación oficial relacionada con una demanda.

Por ello, aseguró que desconoce los detalles de cualquier procedimiento legal que pudiera haberse iniciado y reiteró que no tiene conocimiento formal de alguna acción jurídica en su contra.

“Me levanto hoy en la mañana como cualquier día, y veo que me está demandando la hija de Carmelita Salinas, ¿por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pendej* de tu mamá? Yo puedo decir lo que quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás ¿verdad?, no, tu mamá vale v*rga, así de simple, demandame, no sabes ni quien es mi abogado, no sabes nada de nada. A mí no me ha llegado nada, entonces no hay demanda. Ching* tu madre”. Emiliano Aguilar.

Hasta ahora, el proceso legal sigue en curso entre la familia de Carmen Salinas, Emiliano Aguilar y Saskia Niño de Rivera, quién también mencionó que, hasta el momento, no le llega la notificación correspondiente.

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