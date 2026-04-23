¿Carmen Salinas vista traficando bebés? ¿No murió? La verdad sobre el VIDEO hecho con IA: “Pinch... demonia”

Un video, hecho con inteligencia artificial, hizo mal uso de la imagen de Carmelita Salinas. En el clip se le ve viajando por el mundo y ¡recibiendo un bebé en brazos! Sin embargo, el contenido es totalmente falso porque fue creado con Inteligencia Artificial (IA). El contenido fake sale a la luz en medio de la polémica que hubo por las declaraciones de Beto, hombre privado de la libertad, en el pódcast de Saskia Niño de Rivera. Te contamos los detalles.

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Circula un clip que muestra a Carmen Salinas con vida, pero fue hecho con IA. / Redes sociales

¿Por qué acusan a Carmen Salinas de presuntamente hacer ritos?

El nombre de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelto en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como “Beto”, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, “Beto” hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo. Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la acusaban de presuntamente cometer estos actos. Por supuesto, su familia desmintió la información presentada en el citado pódcast.

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Beto habló sobre Carmen Salinas y los presuntos sacrificios con bebés. / Redes sociales

¿Qué se ve en el VIDEO de Carmen Salinas? ¡Es falso!

Un video que circula en redes sociales en el que se hizo mal uso de la imagen de Carmen Salinas, la muestra caminando por calles de Rusia mientras sostiene a un recién nacido entre sus brazos en medio de la polémica que suena desde hace meses sobre los presuntos sacrificios. En una toma, la actriz se acerca a una camioneta negra estacionada, donde un hombre interactúa con ella y parece recibir o acomodar a un bebé. ¡Todo es fake! Eso nunca pasó y se trata de uno más de los peligros que representa el mal uso de la inteligencia artificial.

La escena ocurre en una banqueta, junto a lo que parece ser la fachada de un edificio, mientras vehículos pasan por la calle. El clip deja ver que supuestamente habría sido grabado por una persona mexicana residente en ese país:

"¿No es la Carmelita ‘Salines’? La pinche bruja está viva, yo sabía que no estaba muerta, pinch* demonia, se esconde acá en Rusia”, se escucha decir a la mujer que supuestamente grabó en el video.

En las imágenes que acompañan el video se observan elementos que permiten identificar que se trata de un contenido manipulado: el rostro atribuido a Carmen Salinas presenta inconsistencias en los rasgos, con expresiones poco naturales y variaciones en la iluminación que no corresponden con el entorno. Además, los movimientos del cuerpo y la sincronía con el rostro no coinciden de forma precisa, mientras que los bordes de la cara muestran ligeras distorsiones al interactuar con otras personas y objetos, como el supuesto recién nacido.

La difusión de ese tipo de contenido falso, creado con herramientas de inteligencia artificial que alteran el rostro de las personas y que incluso las muestran en situaciones que nunca pasaron en la realidad mantiene vigente el debate acerca de los límites del uso de las tecnologías actuales.

Cabe recordar que Carmen Salinas murió en diciembre de 2021 a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral. Sus restos se encuentran en el Panteón Español.

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Video falso creado con IA de Carmen Salinas. / Redes sociales

¿Quién era Carmen Salinas?

Carmen Salinas fue una actriz, imitadora, comediante y política nacida el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, y fallecida el 9 de diciembre de 2021 en la Ciudad de México. Su inicio en el medio artístico ocurrió a temprana edad, luego de ser descubierta por el productor Carlos Amador Martínez, lo que la llevó a presentarse por primera vez en el cine Ópera. A partir de ahí comenzó una trayectoria que se desarrolló en teatro, cine y televisión, con su debut televisivo en 1964 en la telenovela La vecindad.

En el cine participó en diversas producciones desde la década de 1970, incluyendo *La vida inútil de Pito Pérez*, además de formar parte de múltiples películas del llamado cine de ficheras y otros géneros. En televisión intervino en telenovelas como María Mercedes, María la del barrio y Hasta que el dinero nos separe, así como en distintos programas. En el teatro, en 1997 presentó y produjo la obra Aventurera, proyecto basado en una película de 1950 que se mantuvo en cartelera durante varios años con diferentes elencos.

Además de su trabajo artístico, también tuvo una etapa en la vida pública al desempeñarse como diputada federal entre 2015 y 2018. En 2021 participaba en la telenovela Mi fortuna es amarte cuando fue hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral que derivó en un estado de coma. Su última participación cinematográfica fue en la película The Valet, estrenada de manera póstuma.

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