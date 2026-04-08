¿Demandarán a Saskia Niño de Rivera y a Beto? Hija de Carmen Salinas va con todo por acusaciones de rituales

La polémica en torno a la memoria de Carmen Salinas está lejos de apagarse. Luego de que un reo llamado “Beto” asegurara que la actriz realizaba supuestos rituales con niños, durante una entrevista para un pódcast conducido por Saskia Niño de Rivera, la familia volvió a dar detalles del asunto.

Ahora, María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz, estaría lista para demandar tanto al interno como a la activista, al considerar que las declaraciones fueron graves, sin sustento y dañinas. El anuncio oficial se espera este viernes 10 de abril y promete intensificar un conflicto que ya sacudió al mundo del espectáculo.

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¿Por qué la hija de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera y al reo “Beto”?

Las declaraciones que detonaron el escándalo salieron a la luz hace unas semanas, cuando Saskia Niño de Rivera entrevistó en su pódcast a “Beto”, un hombre de 36 años sentenciado a 72 años de prisión por secuestro de menores de edad. Durante esa conversación, el reo afirmó que Carmen Salinas presuntamente habría hecho rituales con niños, una acusación delicada que generó indignación inmediata en redes sociales y en el medio artístico.

Las palabras del interno se viralizaron rápidamente, pese a que no presentó pruebas y su testimonio fue su única base. Aun así, el daño ya estaba hecho. El nombre de Carmen Salinas, una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo mexicano, fue colocado en el centro de una narrativa oscura y ofensiva.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, fue esta situación la que llevó a la familia a tomar una decisión contundente. Durante la transmisión de Sale el sol, la conductora reveló que María Eugenia Plascencia procederá legalmente contra los responsables de las declaraciones.

“Este viernes la hija de Carmen Salinas procederá legalmente y darán todos los detalles el viernes, en contra de Saskia y del Beto por las declaraciones hechas en su entrevista” Ana María Alvarado

La familia considera que la gravedad de los señalamientos amerita una respuesta legal, pues se trata de acusaciones que manchan el legado de la actriz y afectan profundamente a sus seres queridos.

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¿Qué reveló Ana María Alvarado sobre la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Saskia Niño de Rivera y “Beto”?

Según explicó Ana María Alvarado, uno de los detonantes principales para interponer la demanda fue que Saskia Niño de Rivera no ofreció una disculpa clara y directa de inmediato hacia la familia Salinas, pese al impacto que tuvieron las declaraciones difundidas en su plataforma.

La conductora señaló que, aunque la activista eventualmente habló del tema, su postura fue considerada insuficiente por los familiares de Carmen Salinas.

“Saskia Niño de Rivera no se disculpó más que muy someramente, que espere ahí la demanda. El viernes esperamos los detalles” Ana María Alvarado

La periodista recalcó que cuando se trata de acusaciones tan delicadas, la responsabilidad editorial es clave, sobre todo cuando se otorga un micrófono a personas sentenciadas por delitos graves. Para la familia, no bastó con retirar o modificar el contenido después de que el daño ya era público.

Además, se dijo que el anuncio formal de la demanda incluirá los fundamentos legales y la postura clara de María Eugenia Plascencia frente a lo que considera una agresión directa a la memoria de su madre.

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¿Saskia Niño de Rivera pidió disculpas por las acusaciones contra Carmen Salinas tras la polémica del pódcast?

Semanas después de que estallara la controversia, Saskia Niño de Rivera sí ofreció una disculpa pública, aunque esto ocurrió durante la presentación de su libro, a inicios de marzo. Ahí, la activista habló con reporteros y explicó que lo sucedido fue consecuencia de un error editorial durante la edición del episodio.

En ese encuentro, Saskia expresó: “Una disculpa pública en este momento para la familia y quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo; que sí quede claro que yo no lo dije, lo dijo alguien más”.

También detalló que, al detectar el problema, decidió bajar el episodio original para volverlo a subir con las censuras correspondientes, asegurando que nunca fue su intención validar ese tipo de señalamientos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la familia Salinas, estas disculpas llegaron tarde y no fueron suficientes para reparar el daño causado. La circulación inicial del contenido ya había sembrado dudas y comentarios malintencionados en la opinión pública.

Saskia Niño de Rivera y Beto

¿Por qué la familia de Carmen Salinas también demandará al reo “Beto” pese a su condena por secuestro?

Durante la misma emisión de Sale el sol, el tema generó debate entre los conductores. Gustavo Adolfo Infante cuestionó el sentido de demandar a una persona que ya se encuentra en prisión con una sentencia de décadas.

“¿A Beto para qué lo demanda? No entiendo, va a estar ahí toda su vida”, comentó el periodista.

En contraste, Joanna Vega-Biestro respaldó completamente la postura de María Eugenia Plascencia, argumentando que las acusaciones no pueden dejarse pasar, sin importar quién las haya emitido.

“Cuando son acusaciones tan graves, tienes que reaccionar, no lo puedes dejar pasar; entonces yo creo que por eso también y porque además fue él el que dio las declaraciones, entonces las va a tener que probar”. Joanna Vega-Biestro

Esta postura coincide con la línea que la familia de Carmen Salinas pretende seguir: sentar un precedente y defender de manera legal la memoria de la actriz, dejando claro que difamar a una figura pública —fallecida o no— también tiene consecuencias.