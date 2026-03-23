¿Saskia Niño de Rivera usó IA en fotos de Beto? Sospechas reavivan miedo sobre su paradero ¿no esta en prisión?

Una nueva polémica rodea a Saskia Niño de Rivera. Fotos recientes con “Beto”, el interno que habló de supuestos rituales y mencionó a Carmen Salinas, despertaron sospechas de manipulación con IA y reavivaron un rumor inquietante sobre su paradero.

La activista buscó mostrar transparencia tras una colecta en favor del interno, pero el efecto fue contrario. Las imágenes provocaron desconfianza entre usuarios que detectaron posibles anomalías visuales, mientras crece la preocupación por el silencio prolongado alrededor de Alberto, conocido como “Beto”.

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¿Por qué acusan a Saskia Niño de Rivera de usar inteligencia artificial en fotos con “Beto”?

La controversia estalló luego de que Saskia Niño de Rivera compartiera en redes sociales una serie de fotografías donde aparece junto a Alberto, alias “Beto”, dentro del centro penitenciario. Las imágenes formaban parte del seguimiento a una colecta organizada para entregarle artículos básicos como ropa, calzado y productos de higiene personal.

Aunque la intención era documentar el proceso y evidenciar que la ayuda ciudadana sí llegó a su destino, varios usuarios comenzaron a cuestionar la autenticidad del material. En plataformas como X y TikTok, internautas señalaron detalles que consideraron sospechosos: iluminación poco natural, contornos difuminados y expresiones faciales que calificaron como “extrañas”.

Estas observaciones detonaron una teoría que rápidamente se viralizó: que las imágenes habrían sido alteradas o incluso generadas con inteligencia artificial.



“Parecen IA las primeras fotos”

“No sera IA? Vean a detalla las fotos”

“Es IA”

“No lo se Rick y si todo es falso?

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Saskia Niño de Rivera y Beto

¿Qué se dice sobre que “Beto” podría presuntamente haber muerto tras sus declaraciones?

El rumor sobre una presunta muerte de Beto no surgió con las recientes fotografías. Desde semanas antes, comenzaron a circular mensajes anónimos en redes sociales alertando sobre su presunta desaparición o delicado estado de salud dentro del reclusorio.

La preocupación se intensificó luego de que diversas figuras públicas señalaran que las declaraciones de “Beto” podían poner en riesgo su vida. Entre ellas, el periodista Javier Ceriani hizo llamados públicos para que se garantizara la integridad del interno, subrayando que sus dichos eran demasiado delicados como para pasar desapercibidos.

Sin embargo, tras la viralización del tema, Saskia Niño de Rivera se pronunció a través de sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circulaban. En su mensaje, señaló que la información sobre la supuesta muerte del recluso es falsa. Además, explicó que sostuvo una conversación con él dentro del penal y que se encuentra en buen estado.

Estas fotografías, que en redes sociales muchos aseguran podrían haber sido generadas con inteligencia artificial, fueron difundidas después de que circulara el rumor sobre la supuesta muerte de “Beto”. Lejos de tranquilizar a sus seguidores, las imágenes terminaron encendiendo las alarmas, pues varios usuarios afirmaron que lucían extrañas y poco naturales.

Al momento, Saskia Niño de Rivera no se ha pronunciado con respecto a la polémica sobre la creación de fotografías hechas con IA. ¿Será cierto?

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