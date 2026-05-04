¿'Chabelo’ no murió? VIDEO del conductor en la playa desata rumores, pero es falso y hecho con IA: ¡De no creerse!

Los videos con Inteligencia Artificial (IA) son cada vez más comunes en redes sociales, y uno de los más recientes es el caso del fallecido conductor Xavier López, conocido como ‘Chabelo', ¿dónde presuntamente “fue visto” el actor? Te contamos todos los detalles.

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Un video viral muestra a ‘Chabelo’ en la playa, pero fue generado con IA; esto se sabe del caso. / Luis Pérez, Archivo TVNotas y Andrés Robado

¿Cuándo y de qué murió Xavier López ‘Chabelo’?

Javier López murió el 25 de marzo de 2023 en la Ciudad de México a los 88 años, la causa de su muerte fue un choque séptico derivado de un cuadro de abdomen agudo. La noticia fue confirmada por su familia, quienes informaron sobre su fallecimiento tras complicaciones de salud.

‘Chabelo’ fue actor, comediante y presentador de televisión, recordado por su programa ‘En familia con Chabelo’, que se transmitió durante 48 años. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado al día siguiente y sus cenizas fueron entregadas a sus familiares, quienes llevaron a cabo los procedimientos correspondientes de manera privada.

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‘Chabelo’ en la playa: el video viral que fue creado con IA y desata dudas sobre su autenticidad. / Redes sociales

¿Cómo se ve ‘Chabelo’ en el VIDEO FALSO de IA? ¿No murió?

En redes sociales comenzó a circular un video creado con Inteligencia Artificial, que muestra a un hombre con apariencia similar a Xavier López ‘Chabelo’, supuestamente descansando en una playa alejada de Asia. El material fue acompañado de mensajes que insinuaban que el presentador seguía con vida.

“Pero, ¿ese no es ‘Chabelo?, ¿por qué nos engañó? Esto lo debe saber todo México”, dijo el hombre que sale en el video falso replicado en redes sociales.

Sin embargo, el contenido es totalemente falso, aunque generó confusión en los usuarios de redes sociales . Este tipo de publicaciones utilizan imágenes o similitudes físicas para crear versiones que no coinciden con los hechos.

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Video falso de ‘Chabelo’ en la playa se viraliza. / Redes sociales

¿Cómo identificar un VIDEO FALSO hecho con IA?

Identificar un video hecho con Inteligencia Artificial, como el de ‘Chabelo’ o Carmen Salinas, requiere observar con atención detalles visuales y de audio que no siempre son evidentes a primera vista. Aunque la tecnología ha avanzado, aún presenta inconsistencias en movimientos, sincronización y texturas. Revisar con calma expresiones faciales, calidad del sonido y elementos del entorno puede ayudar a detectar si el contenido fue generado o alterado digitalmente.



Movimientos faciales poco naturales o expresiones que no coinciden con la emoción del momento.

Desfase entre el audio y el movimiento de labios, especialmente en palabras claras.

Manos, dedos o dientes con formas irregulares o que cambian de un cuadro a otro.

Iluminación o sombras que no coinciden con la escena o cambian sin lógica.

Voz con tono robótico, cortes extraños o variaciones poco naturales en la entonación.

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