Adrián Uribe impacta con abdomen marcado y FOTOS se roban los suspiros por ¡el cuerpazo del conductor!

Adrián Uribe es uno de los actores y conductores más reconocidos de la televisión mexicana, pero ahora no sorprendió por su talento en la pantalla, sino por su tonificado cuerpo que se robó los suspiros de más de una persona. Te contamos todos los detalles.

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¡Nadie lo esperaba! Adrián Uribe luce abdomen marcado. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Adrián Uribe en el estómago?

En 2018, Adrián Uribe fue operado en cuatro ocasiones, las primeras tres por una peritonitis plástica y la última por una fisura intestinal. Después de la última intervención, su mánager señaló que el famoso estaba bien, pero que necesitaba reposo para recuperarse por completo.

A través de redes sociales, en noviembre de 2025, Adrián Uribe dio a conocer que fue operado del hombro. En la publicación, subió una foto donde se le veía acostado en una cama y con una especie de férula en el hombro derecho.

A pesar de que en ese momento no dio detalles sobre qué le pasó o qué provocó la lesión, destacó que la cirugía fue un éxito y que se encontraba bien, sin embargo, tenía que estar en reposo.

“Pues con la novedad de que me operaron del hombro, pero todo salió bien afortunadamente. Ahora unos días de reposo y como nuevo”, dijo el actor en aquel entonces.

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Adrián Uribe fue operado en el 2025. / Redes sociales

¿Cómo luce Adrián Uribe sin camisa?

Los usuarios de redes sociales comenzaron a revivir fotos y videos del actor Adrián Uribe en la telenovela Mi corazón es tuyo, que se transmite por televisión de paga, de lunes a viernes, donde el actor da vida a Jhonny, un hombre despreocupado que le une al compromiso hasta que se enamora de Jennifer (Fabiola Campomanes).

En la telenovela protagonizada por Silvia Navarro (Ana) y Jorge Salinas (Fernando), Adrián Uribe protagoniza escenas sin camisa donde se puede apreciar su tonificado abdomen, que en la pantalla enamoró a Isabela (Mayrín Villanueva) y en la vida real a muchas fans.

Además, en su cuenta de Instagram el actor ha compartido fotos suyas entrenando en el gimnasio o frente al espejo. El actor que da vida a Vítor en Nosotros los guapos no consume comida fruta y le dio la espalda a la vida sedentaria para poder tener un físico así, según un medio de circulación nacional.

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Así luce Adrián Uribe con abdomen marcado: fotos. / Redes sociales

¿Quién es Adrián Uribe?

Adrián Uribe es un actor, presentador y comediante mexicano nacido el 8 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México. Estudió actuación en el Instituto Arte Escénico de Miguel Córcega y comenzó su carrera en el teatro, participando en compañías independientes y en distintos espacios como restaurantes, fiestas privadas y espectáculos infantiles, donde desarrolló sus primeros personajes, entre ellos “Poncho Aurelio”. Durante esta etapa también formó parte de diversas puestas en escena como Taxi, Un espíritu travieso y el musical Peter Pan.

Su paso a la televisión se dio tras participar en programas como Un nuevo día, El balcón de Verónica y Más deporte, donde comenzó a consolidar su presencia con personajes propios. Más adelante se integró a emisiones como Humor es... los comediantes, Hoy y La botana, hasta formar parte del elenco base de La hora pico, donde interpretó personajes como el Vítor, Carmelo y Poncho Aurelio. También participó en realities como Big Brother VIP 2 y Bailando por un sueño, además de conducir programas como ¡Buenas tardes! y 100 mexicanos dijieron.

En su trayectoria también destacan participaciones en telenovelas como Alma de hierro y Como tú no hay dos, así como en cine con proyectos como Suave patria y Overboard. Ha realizado giras de comedia junto a Omar Chaparro, Consuelo Duval y Ariel Miramontes, además de integrarse a programas como ¿Quién es la máscara? y conducir el late show De noche... pero sin sueño. En 2025 retomó a su personaje del Vítor para la serie documental Al chile.

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