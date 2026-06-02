¿Ex de Daniel Bisogno vendió todas sus pertenencias? Alex Bisogno lanza fuerte declaración: “Ya no hay coches”

La situación en torno a la herencia de Daniel Bisogno no para, pues Alex Bisogno, hermano del fallecido presentador de Ventaneando, aseguró que Cristina Riva Palacio vendió presuntamente algunas pertenencias del conductor.

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Herencia de Daniel Bisogno: Alex Bisogno revela qué ocurrió con algunas pertenencias del conductor. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno y por qué murió?

Los problemas de salud de Daniel Bisogno se hicieron públicos en mayo de 2023, cuando fue hospitalizado debido a una complicación hepática relacionada con la ruptura de una várice esofágica.

A partir de entonces, enfrentó diversos procedimientos médicos y tratamientos especializados, entre ellos la extracción de la vesícula biliar, un trasplante de hígado y la atención de una infección pulmonar que requirió seguimiento constante por parte de especialistas.

A pesar de las dificultades, el conductor logró reincorporarse temporalmente a sus actividades profesionales. Durante ese periodo continuó bajo supervisión médica y recibió tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, una situación que limitó parte de sus apariciones públicas y obligó a mantener cuidados específicos para vigilar la evolución de su estado de salud.

La situación se agravó a inicios de 2025. El 2 de febrero, Alex Bisogno informó que su hermano presentaba una falla multiorgánica derivada de una infección en las vías biliares, condición que requirió hemodiálisis y alimentación por sonda durante su hospitalización.

Tras permanecer en terapia intensiva durante varias semanas, Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 en el Hospital Ángeles del Pedregal, a los 51 años, debido a complicaciones médicas relacionadas con los trasplantes de hígado y riñones

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El hermano de Daniel Bisogno acusa que vendieron las pertenencias del conductor. / Redes sociales

¿La esposa de Daniel Bisogno vendió sus pertenencias?

Alex Bisogno habló sobre el destino de algunas pertenencias que formaban parte del patrimonio de su hermano, Daniel Bisogno, y aseguró que él no ha intervenido en el manejo de los bienes que permanecían en la casa del conductor.

Según explicó, desde el fallecimiento del presentador fue Cristina Riva Palacio, quién fue esposa de Bisogno, tomó el control del inmueble y de los asuntos relacionados con su contenido.

“Ella fue la que cambió las chapas y la que resguardó toda la parte económica, todo lo que haga falta en casa de Daniel, habrá que preguntarle a ella”, dijo Alex B en entrevista con Sale el sol.

Además, Alex B señaló que algunos objetos que anteriormente se encontraban en la propiedad ya no estarían ahí: “Lo que sí sé es que ya no hay coches, ya no hay pantallas, dicho por los mismos guardias en la que vivía Daniel Bisogno, todo eso salió de casa de mi hermano y no fue por mis manos”.

Asimismo, reiteró que él no retiró pertenencias del inmueble y sostuvo que cualquier información sobre el destino de esos bienes tendría que ser aclarada por la exesposa del conductor.

El hermano de Daniel Bisogno también aseguró que, tras la muerte del presentador, su familia dejó de tener acceso a la vivienda y señaló que, hasta ahora, su padre no ha sido contactado para recuperar algún recuerdo personal de su hijo.

“Ha pasado un año tres meses de la muerte de mi hermano y hasta el día de hoy no se le ha hablado a mi papá por lo menos para decirle: ‘Señor, ¿quiere venir a recoger una camisa o loción de su hijo?’. Nada”, destacó Alex B, quién tiene diversos conflictos con Pati Chapoy.

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Alex Bisogno acusa a la ex de Daniel Bisogno de vender las pertenencias del conductor. / Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Qué dijo el hermano de Daniel Bisogno sobre la herencia del conductor?

Al abordar el tema de la herencia, Alex Bisogno aseguró que uno de los aspectos que considera más importantes es el futuro de la casa que perteneció a su hermano.

Según explicó, desde el primer momento ha mantenido la postura de que el inmueble no debería venderse, pues afirmó que esa era la voluntad que Daniel Bisogno le expresó en vida.

“Yo desde el día uno dije que la casa de Daniel no se vende porque Daniel así lo pidió en vida”. Alex Bisogno.

Asimismo, reconoció que no cuenta con documentos que le otorguen facultades para tomar decisiones sobre el patrimonio del conductor. Sin embargo, señaló que continuará defendiendo su postura respecto al inmueble.

“Mientras yo pueda y esté en mis manos, que realmente tengo muy poco que hacer porque no tengo ningún documento que me dé esa facultad, yo voy a defender esa casa hasta las últimas consecuencias”, declaró el conductor.

Para Alex Bisogno, el destino de la propiedad está ligado al bienestar de la hija de Daniel Bisogno, a quien considera la principal beneficiaria del legado que dejó el conductor. En ese sentido, sostuvo que será ella quien, en su momento, tenga la posibilidad de decidir qué hacer con el inmueble.

“Es la herencia de mi sobrina, y mi sobrina tendría que elegir si esa casa se vende o quiere vivir ahí; al final es la herencia de la niña”, puntualizó Alex B respecto al patrimonio que dejó Daniel Bisogno para su hija.

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