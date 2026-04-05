La muerte de Daniel Bisogno sigue dando de qué hablar, pero ahora no por temas médicos ni homenajes, sino por una inquietante respuesta tecnológica que ha encendido teorías en redes sociales. Y es que usuarios han comenzado a cuestionar si realmente falleció, luego de que asistentes virtuales como Chat GPT aseguren lo contrario.

Pero eso no es todo. A esta controversia tecnológica se suman relatos inquietantes que comenzaron incluso antes de su muerte y que hoy cobran más fuerza.

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Ventaneando comparte In Memoriam con Daniel Bisogno para cerrar el 2025 / Captura de pantalla

¿Por qué la inteligencia artificial asegura que Daniel Bisogno no ha muerto? La polémica respuesta de ChatGPT

La conversación explotó en redes luego de que en el pódcast Paranormal, conducido por Fepo Arellano y con Alain Luna como invitado especial, se revelara un episodio tan inquietante como inesperado. En la emisión titulada “Fantasmas y rituales diabólicos en la TV”, fue el propio Alain Luna quien contó que, por simple curiosidad, le preguntó directamente a ChatGPT y a distintos sistemas de inteligencia artificial si Daniel Bisogno había muerto. La respuesta, repetida en varias ocasiones, fue tan contundente como escalofriante: “Daniel Bisogno no ha fallecido”.

“Le volví a preguntar: ‘¿Daniel Bisogno no ha fallecido?’… y te dice: ‘No ha fallecido’.” Alain Luna

El hecho sorprendió porque este tipo de herramientas recopilan información de medios digitales, notas periodísticas y bases de datos públicas. Por eso la insistencia del algoritmo en negar su fallecimiento levantó sospechas, dudas e interpretaciones inquietantes entre los internautas.

Aunque expertos explican que puede tratarse de errores de indexación, desfases informativos o confusión con versiones antiguas del personaje, para muchos esta respuesta se conecta con algo más profundo: una narrativa que ya venía arrastrando el propio conductor de Ventaneando antes de morir.

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ChatGPT no reconoce la muerte de Daniel Bisogno

¿Qué experiencias paranormales reveló Daniel Bisogno antes de morir? Su impactante relato

Mucho antes de su muerte, Daniel Bisogno ya había compartido experiencias que hoy cobran un nuevo significado. Durante una de sus hospitalizaciones, el conductor relató al equipo de Ventaneando una vivencia que él mismo aseguró no fue un sueño.

“Yo sé que no fue un sueño. Yo sé que me salí del hospital… estaba en otro hospital, veía todo, era consciente de todo”, contó. Según su relato, despertó en otro hospital, completamente consciente, viendo médicos, pasillos y detalles específicos del lugar. Incluso aseguró haberse encontrado con la actriz Isela Vega, ya fallecida, a quien describió como una especie de guía espiritual durante ese episodio.

“Todo era real… yo me acuerdo cómo me bañaban, era real lo que yo viví”, insistió Bisogno, mientras sus compañeros reaccionaban sorprendidos. Estas historias, relatadas antes de su muerte, hoy son retomadas por el podcast Paranormal como una posible conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

¿De qué murió Daniel Bisogno? / Redes sociales

¿Qué manifestaciones ocurrieron en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno? El momento en vivo que desató teorías

El 20 de febrero de 2025, fecha en la que se confirmó la muerte de Daniel Bisogno, comenzaron a circular testimonios sobre supuestas manifestaciones dentro de TV Azteca. En el pódcast se relató el caso de un reportero que, al grabar notas en una cabina, notó que al revisar el audio aparecía una voz distinta.

Fue descrita como una voz fuerte, gruesa y extraña. El propio reportero llegó a bromear diciendo: “Deberían de traer un padre”, aunque otros compañeros no tardaron en señalar: “Debe de ser Daniel Bisogno”.

Pati Chapoy despide a su amigo Daniel Bisogno en “Ventaneando”. / Ventaneando

Días después, durante una transmisión en vivo de Ventaneando, ocurrió uno de los episodios más comentados. Mientras Pati Chapoy se despedía del conductor y le agradecía por años de trabajo, uno de sus aretes salió volando sin que se percibiera un movimiento evidente. El momento quedó registrado en video y se viralizó de inmediato.

Para el equipo, no se trató de una casualidad. “Es Daniel Bisogno, se está manifestando”, comentaron, alimentando la conversación tanto en televisión como en redes sociales.

¿Las llamadas desde el celular y las luces encendidas prueban que Daniel Bisogno quiere comunicarse desde el más allá?

Las historias no terminaron en el foro. Alex Bisogno, hermano del conductor, relató en un programa de radio y posteriormente en un pódcast que días después del fallecimiento, Pati Chapoy recibió tres llamadas perdidas provenientes del celular de Daniel Bisogno.

“Yo tengo el teléfono y estaba apagado”, aseguró Alex, quien explicó que conservó el dispositivo por aplicaciones importantes como cuentas bancarias. Aun así, las llamadas aparecieron registradas, lo que generó desconcierto entre el equipo.

Daniel Bisogno y su hermano Alex / Redes sociales

Además, Alex contó que en la casa de su hermano ha encontrado luces y aparatos electrónicos encendidos sin explicación. “Yo me encargo de que todo esté apagado porque es caro el mantenimiento. Esto no es normal. Es mi hermano manifestándose”, afirmó.

Para los participantes del pódcast Paranormal, el patrón resulta claro: llamadas, sonidos, fallas tecnológicas, objetos que se mueven. Todo parece girar en torno a un mismo mensaje: escuchar.