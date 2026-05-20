¿Murió el rey Carlos III? Error de una radio británica desata pánico por la salud del rey

La salud del rey Carlos III volvió a encender las alarmas en Reino Unido luego de que una emisora de radio británica anunciara accidentalmente su muerte en plena transmisión. El inesperado mensaje provocó confusión, pánico y una ola de reacciones en redes sociales, especialmente porque el monarca enfrenta desde 2024 una batalla contra el cáncer.

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Camila Parker y rey Carlos III / Redes sociales

¿Por qué anunciaron por error la muerte del rey Carlos III en la radio británica?

La noticia falsa sobre la muerte del rey Carlos III surgió la tarde del martes, cuando Radio Caroline activó accidentalmente el llamado protocolo de “Muerte de un Monarca”, un procedimiento especial que las emisoras del Reino Unido tienen preparado para informar oficialmente el fallecimiento de un integrante de la realeza.

Durante la transmisión se escuchó el himno nacional “God save the king” y posteriormente la estación dejó de emitir contenido, respetando el silencio solemne que suele aplicarse en este tipo de situaciones. Esto generó preocupación inmediata entre los oyentes, quienes comenzaron a compartir mensajes alarmantes en redes sociales preguntándose si el monarca realmente había muerto.

Horas después, los locutores regresaron al aire para explicar que todo se trató de un fallo informático. El propio director de la emisora, Peter Moore, emitió un comunicado para disculparse públicamente tanto con la audiencia como con la familia real.

La emisora Radio Caroline, con sede en el condado de Essex, en el sureste de Inglaterra, pidió disculpas públicas después de haber informado erróneamente sobre la mu3rt3 del rey Carlos III. El anuncio fue transmitido el martes por la tarde y, según explicó la estación, se produjo… pic.twitter.com/R3fC4HYXuX — SUCRE NOTICIAS (@sucrenoticiasec) May 20, 2026

“Debido a un error informático en nuestro estudio principal, el procedimiento de Muerte de un Monarca, que todas las emisoras del Reino Unido tienen preparado con la esperanza de no tener que utilizarlo, se activó accidentalmente”, explicó Peter Moore.

Además, agregó:

“Pedimos disculpas a Su Majestad el Rey y a nuestros oyentes por cualquier molestia causada”. Peter Moore de Radio Caroline

La aclaración calmó parcialmente la situación, aunque para muchos el susto ya estaba hecho.

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¿Cuál es el verdadero estado de salud del rey Carlos III?

El estado de salud del rey Carlos III ha sido tema constante de conversación desde que el Palacio de Buckingham confirmó en 2024 que el monarca padecía cáncer. Aunque la Casa Real ha manejado el tema con discreción, se sabe que el rey continúa bajo tratamiento médico mientras mantiene parte de su agenda oficial.

En las últimas semanas, Carlos III ha realizado varias apariciones públicas junto a la reina Camilla, incluyendo una visita diplomática a Estados Unidos y actividades oficiales en Irlanda del Norte. Precisamente durante una de esas jornadas ocurrió el error de Radio Caroline que desató el caos.

Aunque el Palacio de Buckingham no emitió un comunicado adicional tras el error de la emisora, en las últimas horas trascendieron imágenes y detalles de su reciente gira por Estados Unidos, dejando ver que Carlos III continúa activo pese al tratamiento contra el cáncer. De hecho, personas allegadas al entorno real aseguran que la salud es lo último que parece frenar al soberano británico, quien ha intentado mantener una agenda pública constante en medio de la preocupación mundial.

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¿Qué es Radio Caroline y por qué su error causó tanto impacto?

Para entender el impacto del error, Radio Caroline no es cualquier emisora en Reino Unido. Su relevancia podría compararse en México con estaciones históricas como Radio Fórmula o W Radio, e incluso con la popularidad que tienen voces reconocidas como Toño Esquinca en Alfa 91.3. Por eso, cuando la estación interrumpió su programación para anunciar supuestamente la muerte del rey Carlos III, miles de personas pensaron que la noticia era real.

Aunque hoy funciona como una emisora legal, Radio Caroline tiene una historia muy particular en Reino Unido. La estación nació en 1964 como una de las famosas radios piratas británicas que transmitían desde barcos ubicados frente a la costa inglesa para evitar restricciones gubernamentales.

Con el paso de los años se convirtió en una estación emblemática para la cultura británica, por lo que el anuncio sobre la supuesta muerte del rey Carlos III no pasó desapercibido. Muchos radioescuchas consideraron que la transmisión tenía credibilidad precisamente por el peso histórico de la emisora.

La estación incluso inspiró parte de la película The Boat That Rocked, cinta que retrata la vida de los DJs que operaban estas radios clandestinas en altamar. Sin embargo, ahora la emisora enfrenta una de las polémicas más incómodas de su historia reciente.