Reina Camila rompe el silencio y revela agresión sexual ¡Escándalo en la realeza!

La actual esposa del rey Carlos III rompió el silencio y dejó al descubierto un episodio oscuro, una experiencia que pocos imaginaban y que aún hoy sacude a la realeza británica. Un hecho doloroso que marcó para siempre a la reina consorte Camila. ¡Fue víctima de abuso! ¿Quién abusó de ella? ¡Revelaciones impactantes!

Lee: ¿Karma? Camila Parker y las infidelidades que soportó del rey Carlos III: una actriz estaría en la lista

Camila Parker y rey Carlos III / Redes sociales

¿Quién abusó de la reina Camila en su adolescencia?

Un nuevo libro sobre la monarquía británica ha desatado un verdadero terremoto en el Palacio de Buckingham. Se trata de “El poder y el palacio: la historia interna de la monarquía y del número 10 de Downing Street”, escrito por Valentine Low, que relata un episodio poco conocido de la vida de la reina Camila. Según el texto, cuando la actual esposa del rey Carlos III tenía entre 16 y 17 años, fue víctima de abuso sexual durante un viaje en tren hacia Paddington.

El relato asegura que un hombre intentó tocarla de manera indebida en medio del trayecto. Sin embargo, la joven Camila no se quedó paralizada: recurrió al consejo de su madre y se defendió con valentía. “Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos”, habría dicho la Reina al recordar la escena en una charla con Boris Johnson, cuando este era alcalde de Londres.

El episodio no quedó impune. Según recordó Guto Harri, entonces director de comunicaciones de Johnson, Camila contó que al llegar a la estación buscó ayuda: “Ella tenía suficiente serenidad cuando llegaron a Paddington como para saltar del tren, encontrarse con un hombre uniformado y decir: ‘Ese hombre me acaba de atacar’”, dijo a un oficial uniformado. El agresor terminó arrestado, dejando en claro que la adolescente había enfrentado el momento con una serenidad admirable.

Mira: Prima de los príncipes William y Harry muere a los 20 años

Camila, esposa del rey Carlos III y ex de Lady Di, reveló que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia.

¿Por qué la reina Camila le confesó su ataque hasta ahora?

El contexto de la confesión fue particular. La reina Camila relató el incidente a Boris Johnson cuando él trabajaba en un plan para abrir centros de crisis por violación en Londres. Según Harri, esta revelación ayudó a entender por qué la Reina mostró tanto interés en impulsar dichos espacios de apoyo. “Creo que abrió formalmente dos de los tres centros. Nadie preguntó por qué el compromiso, pero ahí estaba la razón”, comentó.

Pese a lo sensible de las declaraciones, el Palacio de Buckingham ha optado por no hacer comentarios sobre la publicación, generando aún más especulación en torno al tema.

El libro Power and the Palace: The inside story of the monarchy and 10 Downing Street, por su titulo en inglés, escrito por Valentine Low, saldrá a la venta el 11 de septiembre de 2025

¿Dónde se podrá comprar el libro de la realeza donde se narra el abuso de la reina Camila?

Podrás adquirirlo en varias plataformas y librerías internacionales, incluyendo:

Amazon (versión Kindle y tapa dura)

(versión Kindle y tapa dura) Librerías Gandhi (en México)

(en México) eBay (preventa internacional

Lee: Hospitalizan al Rey Carlos III en medio de su tratamiento contra el cáncer

Camila confesó a Boris Johnson que se defendió de su agresor con un taconazo, según el libro ‘El poder y el palacio’.

¿Reina Camila lucha contra la violencia doméstica tras su intento de abuso en su adolescencia?

Lejos de guardar silencio, la Reina ha convertido su historia personal en una bandera de lucha. Durante años, Camila ha usado su influencia para crear conciencia sobre el abuso, respaldando a organizaciones como SafeLives y Refuge, además de apoyar iniciativas internacionales. En 2025, organizó una recepción en Clarence House para conmemorar los 21 años de SafeLives, demostrando su compromiso con las víctimas.

En un discurso de 2022 en Clarence House, Camila recordó cómo hace cinco décadas apenas existían recursos para quienes sufrían violencia doméstica. Su activismo también la ha llevado a países como India, Nigeria, Estados Unidos y los Balcanes, donde ha visitado refugios y centros de atención a víctimas. En 2024, el documental “Su Majestad la Reina: Lo que ocurre tras puertas cerradas” mostró un lado más íntimo de la soberana, al abordar la problemática de la violencia doméstica y describirla como “una pandemia mundial”.

Lee: Aseguran que el rey Carlos III pausará su tratamiento contra el cáncer ¿Cuál es su estado de salud?

¿Quién es la reina consorte Camila?

Camila Rosemary Shand nació en Londres en 1947, pero su nombre empezó a sonar fuerte cuando se convirtió en la tercera en discordia en el matrimonio más mediático de la realeza británica: el de la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos.

Sí, Camila es la actual esposa del ex de Lady Di, la querida princesa de Gales que falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 1997. Su relación con Carlos fue tan polémica que durante años fue blanco de críticas, rumores y titulares escandalosos. Pero contra todo pronóstico, Camila pasó de ser “la otra” a convertirse en reina consorte del Reino Unido. Camila fue nombrada el 8 de septiembre de 2022, el mismo día en que su esposo, Carlos III, ascendió al trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II

Aunque su entrada al palacio fue turbulenta, Camila ha sabido darle la vuelta a su imagen pública. Lejos de los escándalos, ha construido una reputación como defensora de causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la violencia doméstica y el abuso sexual. Su historia personal, marcada por una agresión en su adolescencia, ahora cobra sentido para su compromiso con las víctimas.