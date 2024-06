El príncipe Guillermo bajo la sombra de la infidelidad y la traición

Reza el dicho: “Donde el río suena es porque agua lleva”... y esto podría aplicar al supuesto triángulo amoroso entre el príncipe Guillermo, Kate Middleton y Lady Rose Hanbury, así como la aparente traición y hasta malos tratos cometidos contra su hermano Harry y su cuñada Meghan Markle.

El presunto romance entre la amiga de la princesa de Gales y Guillermo comenzó en 2019, cuando la revista In Touch publicó un artículo que aseguraba que el heredero a la corona británica había tenido un affaire con Rose mientras Kate estaba embarazada de su tercer hijo.

Esto escaló pronto y la prensa rosa comenzó a investigar. Fue entonces que DeuxMoi, la cuenta privada de Instagram que publica rumores de famosos, divulgó que la “relación extramatrimonial de una pareja real británica es un secreto a voces”.

La revista esparció el rumor de la infidelidad y luego la Corona ya no podía parar el escándalo / Revista InTouch

Pese a que no se dio ningún nombre, los medios de comunicación aseguraron que se trataba del príncipe Guillermo y Lady Rose. Pronto también algunos famosos comenzaron a hablar sobre esto, como el comediante Stephen Colbert, quien comentó sin tapujos los rumores de aventura real.

El escritor y periodista británico Omid Scobie también mencionó este amorío en su último libro Endgame: inside the Royal family and the Monarchy’s fight for survival, en el que aseguró que la Casa real hacía esfuerzos sobrehumanos para detener este rumor.

De acuerdo con lo narrado en el libro, Christian Jones, exsecretario de prensa de la Casa real, se encontraba “desesperado por detener el rumor”. Incluso aseguran que el heredero al trono británico dio órdenes a Christian Jones de vender a The Sun los secretos de su hermano, el príncipe Harry, a cambio de que dejaran de investigar la posible traición.

Kate Middleton y Rose Hanbury son amigas / Instagram: @houghton_hall

Otro hecho que encendió los rumores fue que Rose Hanbury era amiga íntima de Kate Middleton, pero de la nada la relación se fracturó y pronto se les dejó de ver tan seguido en eventos como antes.

El rumor explotó aún más cuando a inicios de 2024 la princesa de Gales desapareció del ojo público. Nadie sabía de ella y pronto se comenzó a especular sobre una posible crisis matrimonial y se aseguró que era porque Guillermo tenía un hijo con Lady Rose Hanbury.

Los rumores se desvanecieron cuando, tras la presión mediática, Kate Middleton anunció que padecía cáncer.

¿Guillermo ejerció malos tratos físicos vs. su hermano Harry?

Otra de las polémicas que envuelven al príncipe de Gales es la enemistad que hay entre él y su hermano menor, el príncipe Harry.

Aunque en un inicio todo parecía color de rosa —incluso habían abierto en 2009 una fundación juntos: The Royal Foundation—, todo se desmoronó cuando llegó Meghan Markle.

La relación entre los hermanos comenzó a cambiar y, tras abandonar sus funciones reales y mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, el príncipe Harry empezó a hablar.

En su libro cuenta el violento episodio que vivió con su hermano / Editorial Penguin Random

El hijo menor del rey Carlos y Lady Di publicó su libro Spare, donde cuenta sus traumáticas vivencias en la monarquía británica y sus problemas con su hermano mayor.

En el libro, el duque de Sussex reveló la vez que se enfrentó a su hermano Guillermo, quien había insultado a Meghan Markle, llamándola “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. La discusión se fue de palabras a los malos tratos físicos, a tal grado que, según contó Harry en su libro, el príncipe de Gales enloqueció y se puso iracundo.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar... Y me t¡ró al suelo”, relata el duque de Sussex, quien también escribió que esto le dejó l3s¡ones visibles en su espalda.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Aterricé en el plato del perro que se partió debajo de mi espalda. Los pedazos me c0rt4ron. Me quedé allí por un momento, aturdido. Luego me puse de pie y le dije que saliera”, dijo.

El príncipe Guillermo, de 42 años, ha tratado de mantenerse lejos de las polémicas y los escándalos. Pero al ser el heredero al trono británico y tener a su padre y esposa con cáncer, los ojos del mundo están sobre él.

