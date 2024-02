Kate Middleton y Meghan Markle: la relación conflictiva de la realeza británica

En este martes de TVNotas, te traemos la colaboración de La Lista.

Es público que Meghan Markle y Kate Middleton no se llevan nada bien. Lo que parecía que iba a ser una amistad y complicidad entre las concuñas al casarse con los príncipes Harry y Guillermo, respectivamente, terminó en una marcada enemistad.

¿Cómo comenzó la enemistad entre Kate y Meghan?

Pero, ¿cómo comenzó todo? El príncipe Harry, en su libro de memorias Spare, reveló que un brillo labial fue lo que desencadenó la enemistad entre su esposa y su cuñada.

“Meg pidió prestado el brillo de labios de Kate. Había olvidado el suyo y, preocupada al necesitar un poco, recurrió a Kate en busca de ayuda”, escribió Harry.

“Kate, desconcertada, abrió su bolso y de mala gana sacó un pequeño tubo. Meg apretó un poco en su dedo y se lo aplicó a los labios. Kate hizo una mueca”, recordó el hijo del rey Carlos III y Lady Di.

Este hecho ocurrió durante un evento del Foro de la Fundación Real de 2018, pero no fue el único encontronazo que se dieron.

La prensa británica ya había revelado que Meghan había tratado mal a Kate Middleton días antes de su boda, a tal grado que la hizo llorar. Pero la exactriz quiso contar su verdad en la entrevista que ofreció a Oprah Winfrey, y dijo que fue todo lo contrario. La esposa del heredero al trono británico fue quien la hizo llorar.

“Unos días antes de la boda, ella (Kate) estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas, y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos”, confesó a Winfrey.

“Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como estaban haciendo todos”, recordó Markle.

Sin embargo, Meghan quiso “verse” amable y describió a Kate Middleton como “una buena persona”. Aseguró que después de hacerle pasar un trago amargo “se disculpó”.

“Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho de saber que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad”, aseguró la duquesa de Sussex.

Meghan, ‘la Despiadada’

Hay que entender que todas estas versiones son de la misma Meghan Markle, quien sabe perfectamente que los miembros de la realeza británica no darán explicaciones, ni desmentirán o aceptarán lo que dicen sobre ellos en los medios de comunicación.

Quizá por ese motivo se aprovecha y detalla cosas que posiblemente no sucedieron así.

Ya anteriormente algunas personas, en 2019, revelaron lo complicada que es la duquesa de Sussex, tal como lo contó la periodista británica Polly Dunbar, quien compartió la rutina de Meghan cuando todavía era miembro activo de la Corona británica.

“Lo hace todo a su manera. Se levanta a las cinco de la madrugada y empieza a mandar mensajes a sus empleados. A cualquier mal gesto, levanta una ceja y todos callan, no acepta consejos ni sugerencias y quiere cambiarlo todo”.

Por su parte, su exagente, Gina Nelthorpe-Cowne, no quiso quedarse callada y reveló que Markle “era despiadada con las atenciones que requería y con las prioridades. Era delicada con toda su ropa, su agenda, en el trato con sus colegas, y si algún trabajador no le parecía lo suficientemente bueno, lo despedía por no compartir su visión”.

De hecho, en el libro del periodista Robert Jobson, Charles at 70, se reveló que Kate Middleton le pidió en diversas ocasiones a Meghan que moderara sus modales con el staff, pues era grosera y altanera con ellos. Algo por lo que las cuñadas tuvieron varios roces.

Aunque parecía que cuando Harry y Meghan se separaron de la Familia Real Británica, las cosas quedarían en eso, la realidad es que la exactriz se ha dedicado —junto a Harry— a sacar los trapitos al sol de lo que sucedió entre ella y Kate.

Lo cierto es que Middleton no hará declaración alguna, pues así lo marca la tradición de la Corona británica, por lo que, posiblemente, la guerra continuará entre ambas.

