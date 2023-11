William habría ignorado los mensajes de Harry cuando murió la reina Isabel; nuevos detalles salen a la luz

El libro “Endgame” escrito por Omid Scobie expone nuevos detalles sobre la familia real y la tensa relación con los duques de Sussex.

Según el diario británico, The sun, el nuevo libro narra la fría reacción del príncipe William por los mensajes de su hermano Harry antes de la muerte dela reina Isabel II.

El escritor, que también es autor de la biografía sobre Meghan y Harry ‘Finding freedom’, en su nueva obra que traducida al español es: Fin del juego: La familia real y la lucha por la supervivencia de la monarquía,el hijo mayor de Lady Di no contempló al duque de Sussex en los planes de la familia, pues cuando los médicos ya no daban mucha esperanza a la monarca, toda la familia se reunió en Balmoral para darle el último adiós a Isabel, excepto Harry, porque no se le había informado de ello.

Harry una vez enterado del deterioro de su abuela, intentó contactar a William en varias ocasiones para juntos acudir a ver a su abuela paterna, pero la respuesta nunca llegó: “William lo ignoró…Claramente no quería ver a su hermano”, comentó una fuente de la familia a Omid Scobie.

Un jet privado fue lo que acercó a Harry con su abuela, pero debido al mal clima, no pudo llegar a tiempo y se enteró de su muerte cuando el palacio de Buckingham anunció la noticia y el seguía volando.

Sobre cómo supuestamente se sintió Harry al respecto… Scobie cita a una fuente que menciona: “Harry estaba destrozado. Su relación con la Reina lo era todo para él. Ella habría querido que él lo supiera antes de que saliera al mundo”.