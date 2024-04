Kate Middleton quiere lejos de su vida a Harry y a Meghan por esta razón

La princesa de Gales buscó consejo de su suegro antes de dar a conocer su enfermedad, mientras que desea que sus cuñados se alejen de ella y su familia.

Kate Middleton se enfrenta a uno de los retos más terribles de su vida: vencer el cáncer que le fue detectado. La futura reina de Inglaterra no había querido hablar de su enfermedad, así que se acercó al rey Carlos III.

Antes de que la princesa de Gales publicara el video en el que compartió la lamentable noticia de su padecimiento, se reunió en privado con el monarca inglés para pedir su consejo y saber, además, cómo afronta él la enfermedad.

“El rey salió de su almuerzo emocionado. Están muy unidos. Él la considera como a una hija. No hay duda de que hay mucho que pueden compartir y apoyarse mutuamente durante sus batallas personales contra el cáncer”, informó una fuente al periódico The Sun.

Las dudas sobre si debía publicar el video o no, se despejaron cuando el rey la alentó y apoyó, además de hacerle saber lo valiente que era al enfrentar su lucha.

“Cuando estaban juntos en el hospital, caminaban mucho por el pasillo para pasar tiempo juntos. Él la ha estado apoyando en todo momento”, dijo otra fuente a The Telegraph.

No solo eso. Se dice que fue el rey Carlos III quien aconsejó a los príncipes de Gales no hacer publica la enfermedad hasta que sus pequeños salieran de vacaciones.

Fue así como Kate y el príncipe Guillermo esperaron a que sus hijos Jorge, Carlota y Luis terminaran el colegio para, de esta forma, protegerlos de la ola mediática que se desataría tras dar a conocer el cáncer que padece la princesa.

De hecho, el viernes 22 de marzo —cuando se publicó el anuncio sobre el cáncer de Kate— los niños terminaron sus clases y se encontraban seguros en casa.

Kate Middleton quiere lejos a Harry y a Meghan

Aunque por lo regular una enfermedad acerca a las familias, esta vez la situación es diferente. De acuerdo con The Telegraph, fuentes de la casa real británica aseguraron al medio que Kate Middleton “no desea reencontrarse con ellos”.

La razón es sencilla: la princesa de Gales “No quiere que nada altere su estado de ánimo” mientras se enfrenta al cáncer.

Y no es para menos. El príncipe Harry y Meghan Markle han dado varias declaraciones a la prensa estadounidense en las que revelaron algunos detalles que han dejado mal parados a los príncipes de Gales.

Tan solo hay que recordar cuando se presentaron con Oprah Winfrey y Harry aseguró que ambos estaban en “caminos diferentes”, mientras que Meghan aseguró que fue Kate Middleton quien la hizo llorar días antes de la boda.

”No cuento esto sobre Kate para hablar mal de ella”, dijo, “Unos días antes de la boda, ella estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas, y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como estaba haciendo todo el mundo”, agregó.

Aunque posteriormente describió a Kate Middleton como “una buena persona”.

¿Kate Middleton tenía que dar a conocer su enfermedad?

La respuesta es sí. Al ser uno de los miembros más importantes en la jerarquía de la familia real británica, la princesa de Gales recibe un sueldo junto al príncipe Guillermo de cuatro millones de euros (poco más de 71 millones de pesos mexicanos).

Parte de este dinero proviene del gobierno británico, que anualmente le otorga a su monarca un pago financiado por los contribuyentes al que se le llama Subvención soberana. Este sirve para cubrir el costo de los deberes oficiales de la monarquía.

Por ello, la familia real británica debe cumplir con ciertos protocolos obligatorios. Entre ellos, no dar una postura política, no postularse para cargos públicos, ni mostrar afecto en público y, cuando se trata de dar una noticia importante, lo hacen a través de un comunicado que se cuelga ante las rejas principales del palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real.

En el caso de Kate Middleton, el anuncio se realizó a través de un video que se publicó antes de lo previsto, pues, de acuerdo con la misma casa real, los detalles de la salud de la princesa se darían pasando Semana Santa.

Sin embargo, la presión mediática detonó que la noticia fuera dada días antes de lo previsto. Esto para acallar especulaciones y filtraciones innecesarias en un momento en que la princesa de Gales lo que necesita es tranquilidad y paz para enfrentar el cáncer.

