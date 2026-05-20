Presunto novio de Daniel Bisogno le dedica desgarrador mensaje por su cumple: “Jamás te dejaré de amar”

Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’ que murió en 2025, habría cumplido 53 años el pasado martes 19 de mayo. Como era de esperarse, allegados y colegas lo recordaron en esta fecha tan especial, ya sea con mensajes emotivos en redes sociales o alguna declaración directa.

Entre aquellos que honraron al también actor se encuentra Charly Moreno, quien se dice que fue la última pareja sentimental de Daniel. El influencer le dedicó unas desgarradoras palabras que, para muchos, no solo dejan ver lo mucho que lo extraña, sino que también sería ¿una confirmación de su romance? Te contamos los detalles.

Daniel Bisogno y Charly Moreno / Redes sociales

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¿Quién es Charly Moreno y por qué se dice que era el novio de Daniel Bisogno?

Charly Moreno es un influencer y planificador de eventos mexicano. Se hizo conocido hace algunos años por la presunta relación que tenía con Daniel Bisogno. Tiene más de 12 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que suele compartir algunos aspectos de su vida diaria.

El conductor jamás confirmó ni negó el romance con Charly, pues solía ser muy hermético en cuanto a hablar de su vida personal. Incluso nunca contestó de forma clara cuando se le preguntaba sobre su orientación sexual.

Los rumores de su supuesto noviazgo comenzaron en 2023. En aquel entonces, Moreno se mostró muy cercano a Daniel durante su crisis médica. También se dijo muy afectado por la muerte del presentador, suscitada en febrero de 2025.

Hace algunos meses, Moreno contó para TVNotas que Daniel deseaba recuperarse y cumplir su sueño de enfocarse más en crear contenido para redes sociales. También mencionó que, si bien sigue muy dolido con la ausencia del presentador, está aprendiendo a lidiar con su sentir, pues, en sus palabras, ‘el Muñe’ querría verlo feliz.

“Sé que a Daniel le gustaría mucho verme feliz, continuando con mi vida, pero siempre recordándolo. Obvio, he seguido teniendo bajones emocionales, pero mi familia ha estado conmigo”, indicó.

Daniel Bisogno y Charly Moreno / Redes sociales

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¿Cómo conmemoró Charly Moreno el cumpleaños de Daniel Bisogno?

Durante la noche del pasado martes 19 de mayo, Charly Moreno compartió un video del último cumpleaños de Daniel Bisogno. En dicho material, se puede ver al presentador celebrando con su hermano Alex, así como con algunos amigos cercanos.

“Te solté para continuar mi viaje en la tierra, pero jamás te dejaré de amar en las estrellas”, se lee en el material. En la descripción del post, puso el siguiente mensaje:

“Tu partida se nota en todo. En momentos donde antes estabas y ahora hay silencio. Hay días en los que esa ausencia pesa más, y otros en los que simplemente la acepto. Hoy es uno de esos días en los que, aún con el dolor, pude agradecer todo lo que fuiste mientras estuviste. Feliz cumpleaños, Daniel B”. Charly Moreno

La publicación de Moreno se viralizó rápidamente y recibió muchos comentarios positivos en los que los internautas le agradecen por “enaltecer” la memoria del presentador.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Los problemas médicos de Daniel Bisogno comenzaron en 2023. En aquel entonces, el conductor tuvo que ser hospitalizado y operado por unas várices esofágicas. Posteriormente, fue diagnosticado con cirrosis hepática no alcohólica, por lo que fue necesario un trasplante de hígado.

En septiembre de 2024, obtuvo el órgano y todo parecía ir bien. Desafortunadamente, empezaron a surgir complicaciones y tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones. Según su hermano Alex, tenía una fuerte infección y fue sometido a un tratamiento de antibióticos.

Finalmente, murió el pasado 20 de febrero de 2025 por complicaciones derivadas de la fuerte infección que tenía, así como de los intensos tratamientos que estaba recibiendo.

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