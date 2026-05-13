¿Exesposa de Daniel Bisogno era quien realmente le “robaba”? Esto dice Alex Bisogno: “Sumamente conflictiva”

La polémica en torno al fallecido Daniel Bisogno parece no tener fin. Recientemente, su hermano, Alex Bisogno, se defendió nuevamente de las acusaciones que lo señalan de haber robado la casa del presentador tras su muerte y reveló quién, supuestamente, fue la persona que se llevó objetos “sin autorización”.

De acuerdo con el expresentador de ‘Al extremo’, la persona que presuntamente se “aprovecha” de los bienes de Daniel sería justamente Cristina Riva Palacio, exesposa del también actor y madre de su única hija. Alex B abre su corazón y, entre otras cosas, da todos los pormenores de por qué Cristina presuntamente mintió. Te contamos todos los detalles.

Exesposa de Daniel Bisogno / Redes sociales/Archivo TVNotas

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¿Qué pasó entre Alex Bisogno y la exesposa de Daniel Bisogno?

Muchos pensaban que, tras la muerte de Daniel Bisogno en 2025, Cristina Riva Palacios y la familia Bisogno se unirían más. Sin embargo, según Alex Bisogno, nada más lejos de la realidad. Y es que, presuntamente, los problemas iniciaron cuando estaban viendo cómo gestionar los bienes del presentador de ‘Ventaneando’.

En una entrevista para el pódcast del periodista Hugo Maldonado, el exconductor de ‘Al extremo’ contó que, como Daniel no había dejado un testamento, buscaron la asesoría de un abogado, quien les habría dicho que Cristina era la única que debía administrar la herencia del ‘Muñe’, ya que, al final todo caería a manos de su hija cuando esta fuera mayor de edad.

Alex mencionó que, si bien estuvieron de acuerdo con que la menor fuera la heredera universal, no les parecía del todo que Cristina fuera la albacea. A su considerar, un juez debía dictaminar a quién le correspondía este papel. Este hecho, sumado a que cambió las chapas de la casa de Daniel y les restringió el acceso a sus cenizas, habría provocado la división.

“El abogado nos quiso manipular. Todo era: ‘Cristina tiene derecho y ustedes no’, y yo dije: ‘Espera, ¿no era la abogada para toda la familia?’ Ahí noté una división. Después de eso, surgió lo de las cenizas que, para mí, fue el tiro de gracia, que nos cerraran la casa de Daniel, que nos cambiaran las chapas, que dejaran las cenizas de Daniel abandonadas porque, para su exmujer, ese bote de cenizas era eso nada más, un bote de cenizas. Para nosotros, era mi hermano y para mi papá, era su hijo. Ella, por querer aborazar todo lo económico, nos cambió las chapas para que no fuera a salir absolutamente nada”. Alex Bisogno

Dijo que, tras el comunicado que sacó en aquel momento sobre esta situación, Cristina, en su presunto intento de “quedar bien”, lo acusó de robo: “El día que yo salí con un comunicado furioso, a decir que nos habían cambiado las chapas y que las cenizas estaban adentro, ella ya no tuvo cómo defender lo indefendible y me acusó de robo. Le fue a decir a Pati Chapoy que yo había entrado a casa de Daniel a robar y por eso cambió las chapas”, indicó.

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¿Por qué el hermano de Daniel Bisogno acusa a su excuñada de robo?

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, afirmó que no existen pruebas de que él saqueara la casa de su hermano. Incluso mencionó que las cámaras del lugar exponen que, presuntamente, su excuñada fue quien realmente presuntamente le robó al fallecido conductor.

“Lo que sí podemos ver en el circuito cerrado es que la que no ha dejado entrar a esa casa es ella, cuando todas esas propiedades están en juicio. Lo que sí podemos ver es que ella ya se llevó la camioneta de mi hermano porque yo sé. Ya se había llevado la camioneta de mi mamá y el día en el que mi mamá murió, pues él la empezó a usar para ir al hospital. Había tomado posesión de una camioneta que no le correspondía”, indicó.

Insistió en que un juez debe dictaminar quién administrará los bienes de Daniel hasta que su hija sea mayor de edad y recordó que, presuntamente, ‘el Muñe’ no quería que Cristina tuviera este papel. Presuntamente, Daniel “ya no la soportaba”.

Alex Bisogno “En una familia normal, eso es lo correcto (que la mamá administre los bienes que le tocarán a su hija en el futuro), pero eso no era una familia normal. Tampoco quiero administrar yo y yo creo que mi papá tampoco, pero eso no quiere decir que lo mejor para la niña es que su mamá administre. Ya lo decidirá un juez, pero Daniel no quería. En vida lo dijo muchas veces, no quería que ella tocara la herencia de su hija”

Aunque reconoció que Cristina estuvo a su lado en muchos momentos difíciles, sostuvo que, supuestamente, ella “trabajaba” para Daniel. Según Alex, Cristina se volvió “como la asistente personal” de Dani: “No era porque fueran los grandes compas”, indicó.

Alex Bisogno / Redes sociales

¿Qué enfermedad mental padece Cristina Riva Palacio, según Alex Bisogno?

El hermano de Daniel Bisogno también mencionó que, presuntamente, su excuñada tenía problemas mentales. Según Alex B, el propio Daniel le habría confesado que Cristina Riva Palacio era una persona “muy conflictiva”, aparentemente, por una enfermedad psiquiátrica diagnosticada.

“Ella era una persona sumamente conflictiva. Incluso, no lo digo yo, nos lo platicó Daniel, estaba diagnosticada con un tema que requería medicación”, indicó.

Aunque dijo no saber exactamente cuál sería la enfermedad, aseguró que Cristina “miente mucho”, algo que causó muchos conflictos en la familia.

“No lo sé, ni tampoco lo aseguro. Eso lo decía Daniel. Tendía a mentir muchísimo y a sostenerte las mentiras. Eso provocaba que nos peleáramos, cuando nosotros, entre familia, nunca peleábamos. Yo me dejé de hablar con Daniel por 6 meses por una cosa que fue a inventar. Por eso no me extrañan las mentiras. Es absurdo todo lo que ha dicho”, indicó.

Hasta el momento, Cristina Riva Palacio no ha dado réplica a las declaraciones de Alex Bisogno. Los internautas consideran que dará una respuesta en los próximos días.

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