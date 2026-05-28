Alex Bisogno revela la petición que Daniel Bisogno le hizo antes de morir: ¿Pudo cumplirla?: VIDEO

En febrero, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, actor e icónico conductor de ‘Ventaneando’. En todo este tiempo, la familia ha tratado de dejar de lado los problemas con la herencia. Tan solo se han enfocado en mantener vivo su recuerdo.

Entre aquellos que continúan hablando sobre el legado del llamado ‘Muñe’ ha sido su hermano Alex. Recientemente, el expresentador de ‘Al extremo’ se sinceró sobre la petición que le hizo Dani antes de morir. Esto fue lo que contó.

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Alex Bisogno recuerda a Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Cuál fue la enfermedad por la que murió Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025. La causa fue una serie de complicaciones surgidas tras el trasplante de hígado al que se sometió en 2024. Como se sabe, los problemas médicos del famoso comenzaron en 2023.

En aquel entonces, fue hospitalizado de emergencia en varias ocasiones y se sometió a una cirugía por la ruptura de unas várices esofágicas. En medio de todo esto, se le diagnosticó una cirrosis no alcohólica.

Debido a esto, los doctores le recomendaron someterse a un trasplante de hígado, ya que el suyo estaba “inservible”. En septiembre de 2024, recibió el nuevo órgano. Se reportó que la cirugía había sido todo un éxito.

Desafortunadamente, unas semanas después le detectaron una bacteria en la sangre. Fue hospitalizado y se sometió a un fuerte tratamiento con antibióticos. Finalmente, en 2025 murió. De acuerdo con lo que dijo Alex en ese momento, la bacteria mutó y se hizo resistente, lo que complicó aún más los intentos de recuperación.

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Daniel Bisogno y la petición que le hizo a su hermano Alex / Mezcalent

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre la petición que le hizo Daniel Bisogno?

Fue en una entrevista para EXA FM que Alex Bisogno, quien recientemente ha estado en polémica con Pati Chapoy, habló sobre la petición que le hizo Daniel Bisogno. El presentador indicó que su hermano le suplicó que fuera el único que informara sobre su estado médico.

“Con el paso del tiempo, había muchos rumores en redes sociales (sobre el estado de salud de Daniel Bisogno), entonces llegó el momento en el que me dijo que yo aclarara todo. Siempre fue en beneficio de él”. Alex Bisogno

Alex también contó que Daniel le dio el control para firmar cualquier documento relacionado con su salud: “Daniel me asignó a mí como el familiar autorizado para firmar cirugías, cualquier cosa. El único autorizado soy yo”, expresó.

Sostuvo que Daniel, él y su otra hermana eran sumamente unidos. Por esta razón, siempre confío en ellos: “Fui criticado porque la gente habla sin saber. Daniel, mi hermana y yo somos de los pocos hermanos que hay que se aman, que se adoran, se protegen bajo cualquier circunstancia”, puntualizó.

¿Alex Bisogno le robó a Daniel Bisogno tras su muerte?

En su momento, Alex Bisogno fue acusado de haberle robado a Daniel Bisogno. Según Pati Chapoy, Alex presuntamente se metió a la casa de su hermano y le robó muchas cosas valiosas. Todo esto, justo después de su muerte.

El exconductor de ‘Al extremo’ ha negado esto en múltiples ocasiones. Incluso ha sugerido que la acusación fue producto de su enojo por no querer darle “exclusivas” sobre la salud de Dani.

De hecho, hace algunos meses, el propio Alex reveló que planeaba ejercer acciones legales contra la titular de ‘Ventaneando’: “Estamos justamente en pláticas con los abogados, para ver qué hacer. Cuando haya novedades, yo les informo”, dijo en entrevista para TVNotas.

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