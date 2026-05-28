¡Luto en el futbol mexicano! Muere icónica voz del periodismo deportivo

Hace apenas unos días se confirmó la muerte de Ángel Robles, reconocido conductor y comentarista, ícono de la televisión mexicana… y ahora, otra pérdida golpea de lleno al futbol.

Una despedida que nadie vio venir volvió a sacudir al periodismo deportivo en México: una de las voces más queridas de Tamaulipas se apagó de forma repentina, dejando conmoción y muchas preguntas.

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El comentarista deportivo fue una de las voces más queridas del futbol en el norte del país. / X

¿Quién fue Manuel Hernández, el comentarista deportivo que murió y por qué era tan importante en el futbol mexicano?

Manuel Hernández, cuyo nombre completo era Manuel de Jesús Hernández González, fue un periodista y comentarista deportivo ampliamente reconocido en Tamaulipas, especialmente en la zona conurbada de Tampico. Su carrera en radio y televisión lo consolidó como una de las voces más influyentes del futbol mexicano a nivel local.

Durante años, Manuel Hernández destacó por su estilo cercano, su narrativa apasionada y su compromiso con la cobertura deportiva, tanto en futbol como en basquetbol. Su trabajo lo llevó a convertirse en referente para la afición, especialmente por su seguimiento a franquicias deportivas de la región.

El propio canal 10.1 “La Imagen del Puerto”, donde se desempeñaba como Director de Noticias, confirmó su fallecimiento con un mensaje que conmovió a muchos:

Canal 10.1 “El canal 10.1 La Imagen del Puerto lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido Director de Noticias, Manuel Hernández. Su profesionalismo, entrega y pasión por informar dejarán una huella imborrable en esta casa televisora y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”.

El impacto fue inmediato. En redes sociales, seguidores del deporte y colegas del gremio periodístico recordaron su legado como una voz imprescindible del futbol en Tamaulipas.

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La muerte de Manuel Hernández fue confirmada por el canal 10.1 “La Imagen del Puerto”. / X

¿De qué murió Manuel Hernández y habrá homenajes tras su fallecimiento?

Hasta el momento, las causas de la muerte del comentarista deportivo Manuel Hernández no han sido reveladas de manera oficial, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su fallecimiento. Lo único confirmado es que el comentarista deportivo murió a los 48 años de edad y que su partida fue repentina.

En cuanto a homenajes, aunque no se han anunciado actos formales, se espera que medios locales y la comunidad deportiva de Tamaulipas realicen tributos para honrar su trayectoria como periodista deportivo.

Con profundo dolor nos enteramos de la partida de Manuel Hernández, gran periodista deportivo y referente de la narración en la zona sur de Tamaulipas.



Nuestro más sincero pésame a su familia, gracias por todo querido Manny, abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/Xv2UkRiYOV — Oscar Malibran (@OscarMalibran) May 28, 2026

¿Quiénes son los hermanos Hernández y qué se sabe de la familia del comentarista Manuel Hernández?

Tras la muerte del legendario comentarista deportivo Manuel Hernández y voz reconocida del futbol en Tamaulipas, el interés por su vida personal aumentó, especialmente sobre su familia y posibles hermanos. Sin embargo, hay muy poca información pública sobre los hermanos Hernández o sobre detalles específicos de su entorno familiar.

A diferencia de su trayectoria profesional, que sí fue ampliamente difundida en medios locales y redes sociales, el periodista deportivo optó por mantener su vida privada lejos del foco público. Por ello, no se han dado a conocer nombres, ocupaciones ni apariciones de sus familiares en los mensajes oficiales tras su fallecimiento.

El periodista destacó en radio y televisión por su estilo cercano y pasión por el futbol y el basquetbol. / X

¿Qué edad tenía Manuel García Hernández al momento de su muerte?

Manuel Hernández murió a los 48 años de edad, de acuerdo con la información confirmada tras el anuncio oficial de su fallecimiento.

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