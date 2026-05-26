¿Penélope Cruz al borde de la muerte por aneurisma cerebral? La actriz hace revelación: “Empecé a llorar”

La actriz española Penélope Cruz, una de las estrellas más importantes en el cine a nivel internacional, vivió un momento preocupante durante la filmación de la reciente película en la que participó. La experiencia, según su testimonio, estuvo cercana a la muerte. ¿Qué le pasó?

¿Por qué Penélope Cruz habría estado al borde de la muerte?

La actriz Penélope Cruz sorprendió al público al revelar que atravesó un momento de gran angustia mientras filmaba la película La bola negra, dirigida por Los Javis.

La estrella de Hollywood confesó que llegó a pensar que podía morir después de que un médico le advirtiera sobre la posibilidad de sufrir un aneurisma cerebral justo antes de iniciar una jornada de grabación.

Pero, ¿por qué recibió dicho diagnóstico durante el rodaje de la película?

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Penélope Cruz / Redes sociales

¿Por qué Penélope Cruz fue diagnosticada con un presunto aneurisma?

Durante la conferencia, Penélope Cruz relató que el episodio ocurrió mientras se preparaba para entrar al set de grabación. Según explicó, se encontraba colocándose una peluca cuando recibió un comentario médico que la dejó impactada:

Me estaba poniendo la peluca y me llamó un doctor y me dijo: ‘Una cosa, la prueba del otro día creo que tienes un aneurisma cerebral. No estoy seguro, tienes que venir el viernes’. (...) Entonces empecé a llorar, ahí decidí no decirles nada hasta el día siguiente. Penélope Cruz

La noticia la tomó por sorpresa y provocó que viviera varios momentos de incertidumbre durante el rodaje de La bola negra. Aunque posteriormente el médico le informó que podía continuar trabajando sin riesgo inmediato, la actriz confesó que siguió adelante con las grabaciones mientras procesaba el temor de padecer una enfermedad grave.

Posteriormente regresó con el médico y recibió un panorama alentador:

Será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque (escena de su película) pensando que tenía un aneurisma que al final fue una falsa alarma... yo ese día no me desmayé de milagro. Penélope Cruz

Ahora, todo quedó solo en una anécdota, pues su salud se encuentra bien y solo se trató de una falsa alarma en pleno rodaje.

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¿En qué películas ha participado Penélope Cruz?

Penélope Cruz antes de convertirse en actriz, también trabajó como modelo y apareció en videos musicales y programas juveniles de televisión.

La película Jamón, jamón (1992), dirigida por Bigas Luna, la llevó a alcanzar fama internacional. En esa producción compartió créditos con Javier Bardem, quien años más tarde se convertiría en su esposo.

Además de su carrera en cine, Penélope Cruz ha sido imagen de importantes marcas internacionales de moda y belleza, consolidándose como un ícono cultural y de estilo. También ha participado en labores humanitarias y proyectos sociales relacionados con la infancia y la salud.

Aquí algunas de las películas donde participó:



Jamón, jamón,

Belle époque,

Abre los ojos,

Todo sobre mi madre,

Vanilla sky,

Pirates of the caribbean: on stranger tides,

Dolor y gloria, entre muchas otras.

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