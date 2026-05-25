Cristina Porta perdió a un hijo y tachan a Laura Zapata de “insensible” por supuesta burla: ¿Qué pasó? VIDEO

La polémica se llevó a cabo en la gala de esta noche en La casa de los famosos 2026, cuando Laura Zapata lanzó un comentario en contra de Cristina Porta, una panelista del reality. Lo anterior, revivió un complicado momento para Porta por el que pasó hace unos años. ¿Qué pasó exactamente?

Laura Zapata / Redes sociales

¿Por qué acusan a Laura Zapata de “burlarse” de Cristina Porta?

Todo ocurrió en la gala de eliminación de este lunes 25 de mayo en La casa de los famosos 2026, misma en la que estuvo Laura Zapata como invitada.

A lo largo de diferentes noches en el programa, tanto Laura como Cristina han tenido discusiones y peleas que han sorprendido a la audiencia, ya sea por su apoyo a diferentes participantes o su comportamiento en las galas.

La discusión de hoy se centró en algo que ocurrió entre Caeli y Luis Coronel, quienes aún se mantienen en competencia dentro de “La casa”.

Según trascendió en redes, la situación explotó cuando Caeli presuntamente se burló de la pérdida de un hijo que sufrió Luis, aunque muchos otros señalan que la influencer mexicana desconocía esa información.

La polémica comenzó con el famoso “carrito” que lleva mensajes a los participantes, fue ahí que el recado del público para Luis era que Cristina estaba embarazada, pero era solo una broma, Caeli escuchó y agregó: “ Felicidades por tu embarazo, Cristina ”. Momentos después, Luis comentó que él había sufrido la pérdida de un hijo, por lo que las críticas se volcaron en contra de la mexicana.

El día de hoy, Laura se encontraba discutiendo dicho tema con Cristina cuando dijo lo siguiente: “ Pues yo creo que usted, perdón, no ha perdido un hijo ”, dijo Zapata.

La respuesta inmediata de Porta fue:

Bueno, usted no sabe si yo he perdido un hijo, porque le voy a decir, sí me ha pasado. Cristina Porta

El momento se hizo viral rápidamente, puesto que internautas señalaron que en efecto Cristina Porta perdió un hijo hace algún tiempo. ¿Cómo fue ese triste momento?

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Laura Zapata / Redes sociales

¿Cuándo perdió Cristina Porta a su hijo?

La participación de Cristina Porta en La casa de los famosos 4 no pasó desapercibida, no solo por su dinámica en el programa, si no también por lo revelado en una sección del programa: el aborto que sufrió.

Según su testimonio, aquel momento lo recuerda como uno de los más tristes de su vida, ya que a pesar de tener pareja, ella estuvo sola:

Una vez, yo estuve embarazada. Tuve un aborto natural y fue el peor día de mi vida. Ese día lo pasé sola aun teniendo pareja. Cristina Porta

Tras lo dicho por Laura Zapata, los usuarios mostraron su apoyo hacia Cristina, pues aseguran que fue un comentario que pudo haberla herido:



“Laura Zapata, usted es un asco de Sra.”,

“Uy no, qué escoria lo que dijo” y,

“Es una bruja esa Zapata”.

Se espera que en próximas horas Cristina responda a la polémica en redes sociales, pues serviría como respuesta a lo que pasó en la gala de hoy.

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Laura Zapata que vieja más ESTÚPIDA y rastrera.



🔴 Cristina sufrió un ABORTO natural. Lo contó en su vida en fotos en la temporada 4. #LCDLF6 pic.twitter.com/VNd2AJqh1Q — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) May 25, 2026

¿Quién es Cristina Porta y a qué se dedica?

Cristina Porta es una periodista, presentadora y colaboradora de televisión española que se hizo conocida gracias a su participación en programas de entretenimiento y realities.

Su primer participación en un reality llegó con Secret story, para posteriormente formar parte de La casa de los famosos en el 2024.

Cristina Porta mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal, además de interactuar constantemente con sus seguidores.

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