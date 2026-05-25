‘La casa de los famosos Telemundo 2026’: ¿Quién es el eliminado del reality de HOY lunes 25 de mayo?

Una nueva gala de eliminación se suscitará este lunes 25 de mayo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Tras la salvación de Stefano Piccioni, siete habitantes se encuentran en riesgo de convertirse en el décimo cuarto expulsado de la temporada. Ellos son los nominados de esta semana:

Verónica del Castillo

Horacio Pancheri

Fabio Agostini

Sandra Itzel

Kenny

Caeli

Yoridan

La casa de los famosos / Redes sociales

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¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Hasta el momento, 14 celebridades han salido de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’; 13 por decisión del público y una por mala conducta. Esta es la lista de expulsados hasta ahora:

Zoé Bayona Lupita Jones Sergio Mayer Vanessa Arias Kunno Oriana Marzoli (expulsada por mala conducta) Jayline Ojeda Julia Argüelles Laura Zapata Laura González Kenzo Nudo Eduardo Antonio ‘el Divo’ Lorena Herrera Jeni de la Vega

En tanto que aquellos que siguen en competencia son:

Caeli

Kenny Rodríguez

Josh Martínez

Fabio Agostini

Stefano Piccioni

Celinee Santos

Yoridan Martínez

Curvy Zelma

Horacio Pancheri

Luis Coronel

Sandra Itzel

Verónica del Castillo

La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

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¿Filtraron al décimo cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A través de redes sociales, diversas cuentas de espectáculos, incluyendo ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas que darían un mayor margen de claridad sobre quién podría ser el próximo expulsado del concurso.

Según sus resultados, Kenny y Horacio presuntamente tendrían el mayor apoyo del público con un 19% de los votos. Fabio y Verónica presuntamente les seguirían con el 18% y el 17%. En tanto que Sandra, Caeli y Yoridan serían los que cuentan con menor apoyo.

De los últimos tres, quien estaría en mayor riesgo de convertirse en el nuevo eliminado del reality presuntamente sería Caeli con el 8% de los votos. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se conocerá la identidad del décimo cuarto expulsado hasta la gala de esta noche.

La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

¿Cuál será el premio para el ganador de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Además de su reconocimiento por haber ganado ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, quien se corone con el primer lugar obtendrá un premio económico de 200 mil dólares, es decir, cerca de 3 millones y medio de pesos mexicanos.

Por otra parte, el segundo lugar se llevará 100 mil dólares (poco más de un millón 700 mil pesos mexicanos), mientras que el tercer puesto tendrá 50 mil dólares (cerca de 865 mil pesos mexicanos).

¿Quién fue el participante eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ HOY 25 de mayo?

Información en desarrollo…

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