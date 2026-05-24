Exparticipante de La casa de los famosos posa muy ligerito y muestra su lavadero: ¡Rompió las redes sociales! FOTO

La casa de los famosos 2026 ha dejado momentos virales, pero ahora, el show se lo robó uno de los participantes que ya fue eliminado del reality de Telemundo. Recientemente, presumió un físico envidiable, desatando una ola de comentarios en redes sociales. ¿De quién se trata?

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes nominados en la décimo cuarta semana de La casa de los famosos 2026?

Han pasado más de tres meses del inicio de La casa de los famosos 2026, reality por el que han pasado varias celebridades, quien han generado momentos que se han viralizado en redes sociales.

Ahora, a 14 semanas de que empezara el programa, los participantes que se encuentran en peligro de abandonar de manera definitiva ‘La casa’ el próximo lunes 25 de mayo, son:



Horacio Pancheri,

Kenny Rodríguez,

Verónica del Castillo,

Yoridán Martínez,

Caeli y,

Sandra Itzel.

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Nominados La casa de los famosos 2026, 14va semana / IG: lacasadelosfamosostlmd

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos 2026 posó muy atrevido?

Usuarios en redes sociales se impactaron con una foto compartida por Kenzo Nudo, exparticipante de la presente temporada de La casa de los famosos, quien posó casi sin ropa.

Todo surgió cuando publicó una foto en sus historias de Instagram, mostrando su tremendo físico y un abdomen que derritió a cientos de internautas. Aquí algunos de los comentarios:



“Muy lindo”,

“Sabroso sabroso” y,

“Ojalá Kenzo regresara”.

Así como ellos, son varios los piropos que le lanzan al exparticipante que vivió un “breve” noviazgo con Caeli durante su estancia en el programa.

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Kenzo luce físico / IG: kenzonudo

¿Quién es Kenzo Nudo y a qué se dedica?

Kenzo Nudo es un creador de contenido, modelo, fotógrafo y exbasquetbolista que ha logrado consolidar su presencia en redes sociales y realities televisivos.

Más adelante encontró en las plataformas digitales una forma de proyectarse públicamente, creando contenido sobre viajes, moda, ejercicio y estilo de vida.

Su popularidad creció notablemente después de formar parte de la quinta temporada de Love Island USA, donde consiguió llegar hasta la final y se posicionó como uno de los participantes favoritos del público.

Ahora, su participación en La casa de los famosos 2026 lo ha hecho aún más conocido.

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