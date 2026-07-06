Curvy Zelma revela secreto de su drástica pérdida de peso y las redes se sorprenden: “Lo que alcanzaba”

Curvy Zelma se convirtió en una de las participantes más polémicas de La casa de los famosos 2026, y es que mientras era una de las más apoyadas del reality, también se hizo una de las más criticadas. Ahora, su cambio físico ha sorprendido a internautas.

Participación de Curvy Zelma en La casa de los famosos 2026 / Foto: Redes sociales

¿En qué lugar quedó Curvy Zelma en La casa de los famosos 2026?

La casa de los famosos 2026 terminó con el triunfo de Fabio Agostini, luego de una temporada polémica, ya que la producción decidió integrar, a mitad de la temporada, a varias celebridades.

Curvy estuvo desde el inicio, y aunque logró conectar con buena parte de la audiencia (quien la salvó de la eliminación varias veces) no fue suficiente para hacerse con el triunfo.

La creadora de contenido terminó en el octavo lugar de la sexta temporada de La casa de los famosos. Fue la octava finalista, quedándose a las puertas de la etapa decisiva del reality.

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¿En qué lugar terminó Curvy Zelma en La casa de los famosos 2026? / Redes sociales

¿Cómo Curvy Zelma, exparticipante de La casa de los famosos 2026, bajó de peso?

Han pasado varias semanas desde que concluyó la sexta temporada de La casa de los famosos. Aunque Curvy Zelma no logró llegar a la gran final, su reciente versión con una drástica pérdida de peso, ha dejado impactados a sus seguidores.

Ante la insistencia de sus fans, Curvy decidió responder directamente durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Según contó, el cambio fue consecuencia de las condiciones que vivió durante los cuatro meses que permaneció dentro del reality:

Fue la alimentación y la dieta de estar en La casa de los famosos porque no hice nada. Ustedes me veían, esos cuatro meses que estuve comía lo que hacíamos, lo que daban los compañeros o lo que alcanzaba en su momento; yo creo que fue más el estrés, quizás. Curvy Zelma

Fiel a su estilo, Curvy aseguró que lo más importante es que cada uno se acepte como esté, una frase que la ha acompañado desde hace varios años:

Al final del día yo sé que subo y bajo, es la historia de mi vida, pero si uno se quiere y se acepta como es, ya no importa el peso o el estilo que traigas. Curvy Zelma

Mientras algunos comentarios creen que sí se debió a esta dinámica, muchos otros aseguran que sí hubo un procedimiento estético al que se sometió. ¿Será?

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¿Quién es Curvy Zelma y en qué programas ha participado?

Curvy Zelma es una conductora, actriz, modelo e influencer mexicana que se ha consolidado como una figura destacada en la televisión y las redes sociales.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de distintos proyectos de entretenimiento tanto en México como en Estados Unidos. Entre los programas más destacados en los que ha participado se encuentran:



Venga la alegría,

Survivor México

La rueda de la suerte ,

, La rosa de Guadalupe,

Como dice el dicho ,

, Top Chef VIP y

y la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo.

Curvy Zelma, en uno de los momentos más tristes, sufrió la muerte de su padre, algo que ocurrió mientras se encontraba participando en el reality.

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