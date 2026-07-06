Influencer mexicana pide “trato de hotel” mientras estaba hospitalizada y Dr. la exhibe: “Espero su disculpa”

Una reconocida influencer mexicana (quien exhibió al esposo de Bárbara de Regil) desató críticas y señalamientos en redes sociales, luego de compartir un video en el que se encuentra en una cama de hospital, pero quejándose de la “desobediencia” de un doctor del lugar. ¿Por qué?

Una influencer se queja de “trato” en hospital / Canva

¿Quién es la influencer mexicana que se quejó del médico que la atendía?

La protagonista de esta historia es la influencer Nunzia Rojo de la Vega, pues compartió un video en el que manifestó su inconformidad por haber sido despertada por un médico durante su estancia en un hospital, tras una cirugía.

La creadora de contenido aseguró que solicitó expresamente no ser interrumpida entre las 22:00 y las 8:00 horas para favorecer su descanso, colocando un letrero en la entrada de su cuarto:

Como antier pasé tan mal la noche, les dije ‘que entren solamente para lo que tienen que entrar’, no que entren de ‘vengo a cambiar la basura o vengo a ver si se les ofrece algo’. Nunzia Rojo

Sin embargo, su postura generó una ola de críticas y respuestas por parte de profesionales de la salud, quienes explicaron que la atención hospitalaria responde a protocolos médicos que no pueden suspenderse.

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La influencer Nunzia Rojo de la Vega / Redes sociales

¿Cómo respondió un doctor a la polémica de la influencer Nunzia Rojo?

Las declaraciones de la influencer, Nunzia Rojo, no tardaron en generar reacciones entre médicos. Uno de los que respondió fue el doctor Isaac Chávez Díaz, quien explicó que ningún hospital, ya sea público o privado, puede operar bajo reglas similares a las de un hotel:

No estás en tu casa, estás en un hospital. Sea público, sea privado, no puedes poner un letrero que no te vean durante 10 horas. Nunca he hecho un video con explicaciones tan obvias. Dr. Isaac Chávez

El especialista señaló que los pacientes hospitalizados requieren vigilancia constante y valoraciones periódicas para detectar cualquier cambio en su estado de salud.

Chávez Díaz detalló que las rondas o “guardias” médicas suelen comenzar desde las primeras horas del día debido a la cantidad de pacientes que deben ser revisados:

Si te pasa algo durante esas 10 horas que no quieres que entren a tu cuarto, a quien van a demandar es al médico de guardia y a las enfermeras. Dr. Isaac Chávez

Tras lo ocurrido, Nunzia silenció los comentarios en sus redes sociales, pues la mayoría de internautas se ha volcado en su contra. ¿Qué opinas?

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@drchavezdiaz Puso un letrero para que no entrarán a su cuarto de Hospital. Nunzia Rojo de la vega ♬ sonido original - Dr. Isaac Chávez Díaz

¿Quién es Nunzia Rojo de la Vega y qué contenido hace?

Nunzia Rojo de la Vega es una influencer, creadora de contenido y figura pública mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales por compartir aspectos de su estilo de vida, viajes, moda y experiencias personales.

En plataformas como Instagram ha construido una comunidad de seguidores interesada en su contenido relacionado con bienestar, lujo y actividades cotidianas.

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