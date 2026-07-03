Influencer y su hija mueren en terremotos de Venezuela; el esposo las despide: “Hubiera preferido morir yo”

La tragedia provocada por el doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio, continúa dejando historias que han conmovido a miles de personas dentro y fuera del país. Entre las víctimas se encuentran una influencer y su pequeña hija, quienes perdieron la vida en el colapso de un edificio. ¿Cómo las despidió el esposo?

Doble terremoto en Venezuela terminó con la vida de varias personas / Redes sociales

¿Quién era la influencer que murió junto a su hija en el doble terremoto en Venezuela?

Bárbara Celeste y su pequeña hija perdieron la vida luego del colapso del edificio donde se encontraban junto al emprendedor Víctor Sardinha, el único sobreviviente de la familia, tras el doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio.

El testimonio del padre de la menor, quien permaneció atrapado entre los escombros durante 36 horas antes de ser rescatado, ha dado la vuelta a las redes sociales por la emotiva carta que dedicó a su esposa e hija.

La muerte de su esposa e hija se confirmó durante las últimas horas, momento que le dio la vuelta al mundo la madrugada de este viernes 3 de julio.

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La influencer Bárbara Celeste / Redes sociales

¿Cómo se despidió el esposo de Bárbara Celeste, de la influencer y su hija?

Luego de confirmarse la muerte de Bárbara Celeste y su hija, el esposo de la influencer rompió el silencio en redes sociales y le dedicó unas estremecedoras palabras de despedida a ambas.

Según su testimonio, todavía pudo despedirse de ellas segundos antes, haciendo una devastadora revelación:

Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles, mirándolas de frente: ‘Las amo con todo mi corazón.’ Fueron las últimas palabras que pude regalarles antes de que todo se volviera oscuridad. Víctor Sardinha

Víctor aseguró que aún no entiende cómo sobrevivió tras 36 horas desangrándose y bajo los escombros, pero la única explicación que encuentra es que ellas lo protegieron en todo momento:

De alguna manera evitaron que me fuera con ustedes. Me acompañaron y me dieron la calma que necesitaba en los momentos más difíciles. Muchas veces he pensado que hubiera preferido que fuera al revés. Que ustedes siguieran aquí y yo no. Víctor Sardinha

El mensaje de Víctor terminó con la frase: “ Las amaré toda mi vida ”, afirmando que Bárbara y su pequeña estarán siempre presentes en lo que haga de ahora en adelante.

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¿Cuántas personas murieron en el doble terremoto de Venezuela?

Según el informe oficial más reciente, los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio han dejado 2,595 personas sin vida. Además, las autoridades reportan más de 12 mil heridos y 189 edificios colapsados o completamente destruidos.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate, por lo que no se descarta que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

Días después de los terremotos, una modelo venezolana (Miss Orlando 2025) fue hallada sin vida y llenando de tristeza a sus seguidores.

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