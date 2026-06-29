Actriz de Rubí se encontraba en el piso 19 tras terremoto en Venezuela: ¿Qué pasó? “El último día de mi vida”

La tragedia en Venezuela tras el doble terremoto sigue generando historias de terror (y hasta de esperanza), en este caso, fue el turno de una querida actriz de Rubí, quien relató los momentos de miedo que vivió en pleno movimiento telúrico. ¿Qué se sabe sobre su salud?

¿Cuántos edificios se derrumbaron tras terremotos en Venezuela? / Redes sociales

¿Quién es la actriz de Rubí que sufrió el doble terremoto en Venezuela?

La actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, quien formara parte de Rubí en la miniserie hecha en 2020, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida tras sobrevivir a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La protagonista de exitosas telenovelas confesó que, por primera vez en sus 34 años, sintió que la muerte era inminente mientras permanecía atrapada en el piso 19 de un edificio durante el sismo.

En una entrevista para el programa Desiguales la actriz relató cómo vivió los minutos de incertidumbre y desesperación que marcaron la tragedia.

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Kimberly Dos Ramos, actriz de Rubí / Redes sociales

¿La actriz Kimberly Dos Ramos resultó herida tras terremoto en Venezuela?

Kimberly Dos Ramos (quien preocupara hace unos meses por su “delgadez extrema”) contó con lujo de detalles el momento en el que comenzó el momento telúrico en Venezuela. De acuerdo con su testimonio, el techo empezó a desprenderse, mientras los vidrios y espejos caían:

Pensé que era el último día de mi vida, en 34 años yo no nunca había tenido este sentimiento. (...) Gracias a Dios estoy viva, estoy a salvo y estoy aquí para contarlo. Kimberly Dos Ramos

La actriz confesó que, en medio del miedo, lo único que podía hacer era aferrarse a la cruz que siempre lleva consigo y comenzar a rezar. A su alrededor, explicó, decenas de personas lloraban, gritaban o trataban de encontrar una salida mientras el edificio se estremecía:

El techo ya se estaba empezando a caer, los vidrios, los espejos… al lado de mí estaba una chica que estaba muy alterada gritando porque su hija muy pequeña estaba en el colegio, no tenía información. (...) Pensé que era el último día de mi vida y yo solamente esperaba. Kimberly Dos Ramos

Cuando finalmente comenzó a descender por las escaleras para abandonar el edificio, recordó que llevaba varios minutos sin pensar siquiera en su teléfono celular debido al estado de shock en el que se encontraba.

Tras avisarle a su madre que está viva, se puso a pensar en todos aquellos que no tuvieron la misma “suerte” y perdieron a sus familias y su patrimonio:

Si yo estoy todavía nerviosa yo no me quiero imaginar esa gente que ha perdido sus viviendas, sus familiares… muy duro. Kimberly Dos Ramos

La actriz aseguró sentirse profundamente agradecida por haber sobrevivido y por tener la oportunidad de compartir su experiencia.

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¿Quién es Kimberly Dos Ramos y en qué telenovelas ha participado?

Kimberly Dos Ramos es una actriz, modelo y conductora venezolana, reconocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana y por haberse consolidado como una de las protagonistas más populares de las telenovelas de TelevisaUnivision.

En México encontró una gran oportunidad y comenzó a trabajar en producciones de Televisa, consolidándose como actriz protagónica. Aquí algunos de los proyectos:



La trepadora,

Válgame Dios ,

, El rostro de la venganza,

Marido en alquiler ,

, Tierra de Reyes ,

, Vivir de amor ,

, Rubí ,

, Me atrevo a amarte ,

, Guardián de mi vida, entre muchas otras.

Hace algunos años, Kimberly Dos Ramos contó otra tragedia, la muerte de su novio. Tras este hecho, la intérprete se incorporó a nuevos proyectos.

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