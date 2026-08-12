Elaine Haro reacciona al presunto “chantaje” de Moisés Peñaloza, ¡huye de la prensa!: “Gracias por su interés”

La polémica entre Elaine Haro y Moisés Peñaloza volvió a encenderse hace apenas unas semanas, luego de que acusaran al actor de presunto chantaje. Ahora, es la cantante quien rompe el silencio durante una alfombra roja y... ¿acepta todo?

Elaine Haro habla del presunto chantaje de Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Por qué terminó la relación de Moisés Peñaloza y Elaine Haro?

Aunque mucho se especuló sobre la ruptura de Moisés Peñaloza y Elaine Haro, fue esta última quien reveló algunos detalles en una plática con Mariana Botas, mientras ambas participaban en La casa de los famosos México 2025:

No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación. Elaine Haro

Elaine no dio a conocer si existió alguna pelea, infidelidad o desacuerdo entre ambos, la actriz reconoció que el vínculo llegó a ser “intenso”, algo que podría explicarse por la dedicación de ambos a la actuación:

“Me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado” , relató Elaine.

La historia de amor terminó entre Elaine y Moisés, pero recientemente volvió a la polémica, luego de una acusación soltada en contra del actor. ¿Qué más pasó?

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¿Por qué terminaron Elaine Haro y Moisés Peñaloza? / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza chantajeó a Elaine Haro, antes de La casa de los famosos México 2026?

La polémica creció cuando Martha Figueroa relató que una fuente cercana le aseguró que, presuntamente, Moisés Peñaloza “chantajeó” a Elaine Haro previo al estreno de esta cuarta temporada de La casa de los famosos México:

¿Cuánto me vas a dar pa’ no hablar de ti adentro de la casa? Moisés Peñaloza a Elaine Haro, según fuente

Martha Figueroa también afirmó que Elaine habría respondido al cuestionamiento de su expareja: “ Obviamente no te voy a dar ni madres ”, rechazando la presunta propuesta de Moisés.

Hasta el momento, Moisés no ha abordado el tema de su relación con Elaine Haro durante La casa de los famosos México 2026. ¿Será que lo hará?

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Martha Figueroa asegura que Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Elaine Haro acepta que Moisés Peñaloza intentó chantajearla?

Durante una reciente alfombra roja, Elaine Haro fue abordada por medios de comunicación, en busca de aclarar lo dicho por Martha Figueroa y su fuente.

Aunque muchos esperaban declaraciones de la actriz y cantante, su salida y “escapada” fue abrupta. Haro solo dijo las siguientes palabras:

Muchas gracias, por el momento no voy a hablar, pero gracias por su interés, que tengan linda noche, muchas gracias. Elaine Haro

Aún cuando reporteros y periodistas pedían aclarar todo, Elaine decidió marcharse rápidamente y no entrar en mayores detalles. ¿Por qué se fue?

Incluso se había especulado la posibilidad de una reconciliación entre Moisés y Elaine, pero dicho escenario parece lejando.

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