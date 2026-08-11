Moisés Peñaloza, habitante de ‘LCDLFMX 2026’, fue “chichifo” de un famoso comediante, reportan: VIDEO

La polémica no cesa para Moisés Peñaloza, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras ser señalado de presuntamente extorsionar a su exnovia, Elaine Haro, se reporta que supuestamente habría estado de “chichifo” con un famoso comediante mexicano. Te contamos lo que está circulando en redes sociales.

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Moisés Peñaloza está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es Moisés Peñaloza, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido como Moisés Peñaloza, es un actor, modelo y empresario mexicano. Fue el quinto habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’. Actualmente tiene 34 años.

Estudió Ingeniería Electrónica. No obstante, nunca ejerció y optó por seguir el camino artístico. En 2015, comenzó sus estudios de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. En 2017, se graduó.

A partir de allí, hizo algunas apariciones en programas como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Cómo dice el dicho’ y ‘Vecinos’. Con el tiempo, se le dio la oportunidad de aparecer en melodramas. Su más reciente proyecto fue ‘Corazón de oro’ junto a la actriz Gala Montes.

En 2022, ganó el certamen nacional de Mister México y pudo representar al país en el Mister Supranational. Obtuvo el tercer lugar, coronándose como uno de los hombres más guapos del mundo. También cuenta con una marisquería.

Si bien ha tratado de mantener su vida personal en privado, se sabe que tuvo una relación con Elaine Haro, quien estuvo en ‘La casa de los famosos México 2025’. Su ruptura volvió a ser tema de conversación hace algunas semanas por el presunto chantaje que él habría ejercido contra la celebridad.

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¿Quién es Moisés Peñaloza? / Redes sociales/Mezcalent

Moisés Peñaloza señalado de haber sido un “chichifo”

El término ‘chichifo’ es usado para describir a un hombre joven que tiene relaciones íntimas por una remuneración económica. De acuerdo con el periodista Alejandro Zúñiga, Moisés Peñaloza presuntamente lo fue en su momento con un comediante.

“En algún tiempo, estuvo chichifeando con un comediante de los más recientes, que se viste de mujer. Me contaron que le sacó petróleo al pobre. Que le sacó de sus ahorritos, que vivía con él. Eso fue lo que me platicaron. Le gusta el dinero”. Alejandro Zúñiga

Supuestamente, la “víctima” del actor habría sido el humorista que le da vida al personaje de ‘Rosa Concha’, es decir, Héctor Ramírez: “Es la Rosa Concha. La Rosa Concha es conocido”, indicó.

Aunque no dio más detalles del tema, reiteró que al actor le gusta el dinero. Cabe mencionar que eso no ha sido confirmado ni negado por Ramírez. En tanto que muchos internautas creen que podría ser verdad. El argumento es que la celebridad “parece gay”.

¿Moisés Peñaloza quiso extorsionar a su exnovia, Elaine Haro?

Poco después de su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2026’, la periodista Martha Figueroa informó que, presuntamente, Moisés Peñaloza extorsionó a Elaine Haro. Supuestamente, el actor le dijo a la joven que le diera una cantidad de dinero, a cambio de que no hablara de ella dentro del reality.

“Me contaron una cosa de Moisés Peñaloza. Alguien muy cercano a Elaine Haro me contó que ellos fueron novios el año pasado. Creo que tronaron poquitito antes de que ella entrara a ‘La casa de los famosos México’. Me contaron que él, antes de entrar a La casa, le habló a Elaine y le dijo: ‘Oye, ¿cuánto me vas a dar para no hablar de ti dentro de La casa?’”, puntualizó.

No dijo más del tema y, hasta el momento, Haro no ha confirmado si esta información es verídica. En tanto que Moisés ha recibido muchas críticas, principalmente, por su comportamiento “arrogante” en el show.

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