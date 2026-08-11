Gustavo Adolfo Infante vs. Aldo Rendón; asegura que le hizo una ‘patanería’ a Cynthia Klitbo en LCDLFMX

Tras el tenso momento que vivió Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 al enfrentarse contra Aldo Rendón, Gustavo Adolfo Infante lanzó una dura crítica al reality show 24/7 y cuestionó el comportamiento del estilista de las celebridades. ¿Desaprueba su participación? ¡Te contamos los detalles!

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Aldo Rendón y Cynthia Klitbo viven teno momento en ‘La casa de los famosos México 2026'. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea de Cynthia Klitbo y Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

Después de que Cynthia Klitbo se cansara y explotara contra Ese Pérez, la ‘villana de las telenovelas’ vivió un nuevo momento de tensión en LCDLFMX, pero ahora con Aldo Rendón, quien también duerme en su misma habitación.

Todo comenzó cuando Yahir dijo que ese Pérez había hecho los baños solo; al escucharlo, Rendón comentó que no podía descansar por los ronquidos; aunque no mencionó directamente a Klitbo, la intérprete no dudó en reaccionar y pidió que se dejara de hablar sobre el tema, ya que es una condición que no puede controlar.

Sin embargo, el intercambio de palabras fue escalando cada vez más y hasta hubo groserías, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para que la situación cesara:

“Vete a la ve…”, dijo Klitbo, a lo que Rendón respondió: “Chinga a tu ma…”, para que la discusión terminara en un: “No tengo, chin… la tuya que está en tu casa”, de la actriz.

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Aldo Rendón y Cynthia Klitbo han protagonizado más de una discusión. / Redes sociales

Gustavo Infante arremete contra Aldo Rendón ¿defiende a Cynthia Klitbo?

Pese a que la situación parecía haber quedado solo en un momento de tensión en La casa de los famosos México, fue abordado en redes por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en cuestionar el comportamiento de Aldo Rendón con Cynthia Klitbo.

“Uno entiende que La casa de los famosos para eso es, para que lleven las emociones al límite, a través de la comida, a través de la convivencia”, explicó el conductor de Sale el sol, y agregó:

“Tampoco se pueden permitir, ni aplaudir las peladeces. Este señor, Aldo Rendón, que nunca en mi vida lo había visto, pero bueno, creo que es un tipo muy chistosito y de más. Llegó el momento en que le dijo: ‘Chi*** tu ma** a Cynthia. ¿Qué onda?”. Gustavo Adolfo Infante

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¿Por qué Gustavo Adolfo Infante desaprueba las palabras de Aldo Rendón?

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la reacción de Aldo Rendón ante las palabras de la actriz de ‘Teresa’ debe ser desaprobada completamente por la producción, pues asegura que no puedes expresar ese tipo de palabras a una persona que dices querer.

"¿Cómo se puede permitir una patanería de esa naturaleza? A alguien que quieres mucho no le mientas la ma***. No podemos normalizar, ni permitir esas patanerías, esas peladeces”. Gustavo Adolfo Infante

Cabe señalar que, aunque Cynthia Klitbo y Aldo Rendón se pidieron disculpas momentos después del conflicto, Gustavo Adolfo Infante cerró el tema con un tajante mensaje: “Por lo que haya sido, no puedo justificarlo”.

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