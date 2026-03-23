¿Gustavo Adolfo Infante peleará con Javier Ceriani en el Ring Royale? Le habrían hecho una fuerte oferta

El nombre de Gustavo Adolfo Infante volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de sus declaraciones en el programa Sale el sol, donde reveló que recibió una oferta económica para participar en el espectáculo de boxeo amateur Ring Royale.

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre pelear en el Ring Royale?

En el segmento del programa, la conductora Joanna Vega-Biestro planteó un escenario hipotético en el que el periodista debía decidir si aceptaría pelear con alguien que no es de su agrado a cambio de una suma importante de dinero. Fue entonces cuando Infante confirmó que esta situación ya había ocurrido fuera de la ficción.

El conductor detalló que la propuesta consistía en enfrentarse al actor Rodrigo Vidal dentro del Ring Royale. Sin embargo, dejó claro que no aceptó participar en el evento bajo esas condiciones. En su intervención, señaló que no tenía interés en compartir el ring con ese contrincante específico, a pesar del monto ofrecido.

“Ya me ofrecieron, me ofreció 2 millones de pesos por subirme, de Nigris. Quería que me subiera contra Rodrigo Vidal, pero yo a Rodrigo Vidal no le voy a recuperar la carrera” Gustavo Adolfo Infante

Las declaraciones ocurrieron en un contexto donde el Ring Royale ha llamado la atención por enfrentar a figuras públicas que, en algunos casos, ya tienen antecedentes de polémicas o diferencias. La edición más reciente, realizada en marzo, ha impulsado conversaciones sobre posibles nuevos enfrentamientos entre celebridades.

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Gustavo Adolfo Infante / Francisco Mancera

¿Gustavo Adolfo Infante retó a Javier Ceriani a una pelea en Sale el sol?

En el mismo espacio televisivo, Gustavo Adolfo Infante mencionó que sí consideraría subirse al ring si el contrincante fuera el periodista Javier Ceriani, con quien ha tenido diferencias públicas.

El conductor indicó que, en ese caso, no sería necesario un incentivo económico para aceptar la pelea. Sus declaraciones incluyeron que se enfrentaría a Ceriani incluso sin recibir pago, lo que generó reacciones inmediatas entre sus compañeros en el foro.

“Hay fulanos que hasta gratis les daba, fíjate. Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre, sí le parto la mad**, a Javier Ceriani” Gustavo Adolfo Infante

Este señalamiento se suma a una serie de desencuentros que ambos comunicadores han protagonizado en distintos espacios mediáticos. Aunque no se anunciaron planes oficiales para concretar un combate, el comentario abrió la posibilidad de que un enfrentamiento entre ambos pudiera integrarse a futuras ediciones del evento.

Al momento, Javier Ceriani no ha respondido a las contundentes declaraciones de Gustavo Adolfo Infante. ¿Será que habrá pelea?

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