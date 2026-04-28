Actor acusado de engañar mujeres para tener intimidad; filtran impactante audio que ¿lo confirma?

Desde hace varios meses, Paco de la O ha enfrentado acusaciones graves. Su exesposa, Gaby Platas, no solo reveló que, presuntamente, el actor la maltrató en su momento, sino que también estaría siendo acosada por él. De igual forma, Malu Carreras, otra expareja, dijo públicamente que iniciaría acciones legales contra un exnovio por agresión. No mencionó nombres, pero se teorizó que hablaba de él.

Aunado a todo esto, el periodista Javier Ceriani expuso que, supuestamente, Paco de la O sería adicto a las sustancias ilícitas y engañaría a jóvenes para tener intimidad, sin importar si eran menores o no. En medio de todo esto, ahora surgen nuevas acusaciones y hasta un audio en el que el actor, aparentemente, admite ser adicto a tener relaciones íntimas. Te contamos todos los detalles.

Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

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Estas serían las acusaciones que enfrenta Paco de la O

Durante la emisión más reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani informó tener más evidencia de las presuntas “perversiones” de Paco de la O. Según el comunicador, el actor presuntamente contactaría a chicas para decirles que las ayudaría a triunfar en el medio artístico. Todo esto sería un engaño, ya que solo sería una forma de atraerlas y tener intimidad con ellas.

“Ahora estaría reclutando chicas entre 20 y 30 años con promesas de que les va a hacer una banda oficial de teatro. Les hace audiciones para ‘El baúl’, una obra de teatro”, expresó.

También contó que, presuntamente, tendría una “emergencia tremenda por reclutar chicas y hombres” porque tiene “una deuda muy grande”. Presuntamente, le debe dinero a las personas que le distribuyen “los dulces que le gusta consumir”.

“La gente que le da los dulces lo está amenazando. Recuerden que tiene una chica que le ayuda a toda esta mafia, que se llama Ileana, la que le jala a las chicas, la operadora. Parece que ella disfraza todo esto como vendiendo café de grano y está muy complicada la situación”. Javier Ceriani

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¿Paco de la O engaña chicas para tener intimidad?

De acuerdo con Javier Ceriani, Paco de la O presuntamente no solo sería adicto a las sustancias, sino también a tener relaciones íntimas, sin importar el género. Para comprobarlo, mostró una captura de un mensaje en el que Paco le dice a una persona que no le interesa el género de sus parejas íntimas.

A la par de esto, también ventiló un audio en el que, supuestamente, el actor admite que no puede dejar de tener intimidad, ya que es algo que lo hace muy “feliz”.

“Me encanta co… como no tienes idea. Me encanta besarte, me encanta todo. Te puedo enseñar muchas cosas. El tema es que, en este momento de mi vida, estoy muy contento… me estoy co… viejas. A mí me encantaría co… todo el tiempo, sería feliz co… todo el tiempo. Te lo tenía que decir”. Audio atribuido a Paco de la O

Ceriani afirmó que da a conocer todo esto a modo de “advertencia”, pues, presuntamente, Paco seguiría buscando personas y engañándolas para tener intimidad.

“Él sigue haciendo esto en secreto. Por eso yo lo digo a modo de advertencia. Cuando a él le pase algo con una niña de 20 años y la madre de esta niña venga a los noticieros, a decir: ‘Miren lo que pasó con mi hija’, yo lo estoy diciendo desde el principio. Cuidado con estas cosas”, manifestó.

Hasta el momento, Paco no se ha pronunciado ante lo dicho por Ceriani, pero se sabe que está haciendo audiciones para buscar al baterista de su banda, lo que ha despertado sospechas en la audiencia.

Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

¿Quién es Paco de la O?

Francisco de la O, mejor conocido como Paco de la O, es un actor y presentador mexicano.

Es originario de Xalapa, Veracruz.

Su carrera artística comenzó a finales de los 80, con una participación en la miniserie ‘Tres generaciones’.

Fue hasta 1999 que ganó popularidad al formar parte del elenco de la novela ‘La vida en el espejo’.

Con el paso del tiempo, se le vio en otros proyectos como: ‘La Isla: El reality’, ‘El Chema’ y ‘Mujeres asesinas’, entre otros.

También llegó a trabajar un tiempo en ‘Venga la alegría’.

Tiene una hija, producto de su matrimonio con Ana Laura Sánchez.

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