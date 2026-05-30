Gaby Platas reacciona a los polémicos videos de su ex, Paco de la O, ¿asustada por su seguridad?

En medio de los señalamientos por presunta violencia doméstica, Paco de la O causa preocupación al compartir una serie de videos alarmantes. Su comportamiento causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Incluso su exesposa, Gaby Platas, dio su punto de vista. Te contamos lo que dijo.

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Gaby Platas habla de su ex, Paco de la O / Redes sociales

¿Por qué los videos de Paco de la O causaron preocupación?

A través de sus redes sociales, Paco de la O, quien hace poco también fue acusado de presuntamente ser adicto a sustancias ilícitas, subió unos videos en los que se le podía ver teniendo comportamientos erráticos.

En los materiales, se le observa sentado frente a una computadora. En algún punto, se quita los lentes y comienza a gritar de manera desesperada. Posteriormente, rompe en llanto y lanza al aire diversas frases como:

“Cara*o, ¿cuántos put... años (…) Yo ya me quería ir, ¡Cara*o!” y “Ya me iba, no ma..,, de verdad, ¿qué necesidad? Yo no quiero esto, no. Es que de verdad yo no entiendo el sentido de todo esto”.

Las publicaciones causaron todo tipo de teorías. Algunos usuarios creen que es una clara señal de que necesita atención psicológica, mientras que otros consideran que solo quiere desviar la atención de la polémica.

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Paco de la O sube videos alarmantes / Redes sociales

Así reaccionó Gaby Platas ante los videos de Paco de la O

En una entrevista reciente, Gaby Platas, quien anteriormente acusó a Paco de la O de presuntas amenazas, fue cuestionada sobre los videos alarmantes de su ex. La actriz fue tajante y no quiso dar una opinión contundente.

“La verdad es que no lo sé. Yo he estado ocupada afortunadamente. Con mi familia, mi familia del trabajo, con la novela, lo que haga ese señor (no es mi asunto). De que lo hay, lo hay (un problema)” Gaby Platas

Al preguntarle si se siente en riesgo, señaló que, si bien tuvo miedo en su momento, ahora está más tranquila con las medidas de protección que tiene.

“Se te pone un poquito los pelos de punta. Afortunadamente, tengo el apoyo de la fiscalía, por ese lado estoy tranquila. Me las dieron a principios de marzo (las medidas de protección). Hago todo lo que se tiene que hacer, el proceso legal”, manifestó.

Finalizó diciendo que el apoyo de sus seres queridos y colegas la ayudaron a poder alzar la voz sobre la presunta violencia que llegó a sufrir a manos de Paco: “Hasta el momento, me he sentido muy apoyada”, puntualizó.

¿De qué se le acusa a Paco de la O, expareja de Gaby Platas?

Paco de la O enfrenta acusaciones de violencia por parte de sus exparejas, Malu Carreras y Gaby Platas. Ambas coinciden en que, presuntamente, el actor las agredió de forma física y psicológica durante su relación con él. Incluso, la exconductora de Otro Rollo ha dicho que, en su momento, el actor la amenazó.

Tanto Carreras como Platas iniciaron un proceso legal para obtener medidas de protección. Paco ha negado esto y sostiene que toda esta situación le ha perjudicado en el trabajo.

“Estoy desempleado, no tengo qué comer, estoy en el hoyo absoluto porque se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas. Yo no soy ese monstruo. No lo soy”, expresó en una entrevista reciente.

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