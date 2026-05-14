Gaby Platas exhibe a Paco de la O: “Me llegó a patear, amenazar, ahorcar y era mi culpa” ¿Mostró pruebas?

Aunque ya había denunciado a Paco de la O, Gaby Platas ahora suelta nuevos detalles: miedo constante, golpes absurdos y hoy sigue alerta tras volver a buscarla.

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Javier Ceriani muestra pruebas sobre el pleito de Gaby Platas y Paco de la O / Redes sociales

¿Qué nuevos detalles reveló Gaby Platas sobre la violencia de Paco de la O?

La actriz y comediante Gabriela Platas, conocida como Gaby Platas , volvió a sacudir el mundo del espectáculo al revelar nuevos detalles sobre la violencia que vivió durante su matrimonio con Paco de la O, con quien estuvo casada por 10 años.

Aunque no es la primera vez que habla del tema, ahora la integrante de “Me caigo de risa” profundizó en episodios que resultan aún más impactantes. En entrevista con la periodista Shanik Berman, Gaby Platas dejó claro que lo vivido fue mucho más grave de lo que se sabía públicamente.

Gaby Platas “Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó (...). Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales”

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Paco de la O reaparece en redes sociales tras acusaciones de violenica / Redes sociales

¿Por qué Paco de la O golpeaba a Gaby Platas? Lo absurdo de las agresiones

Aunque no mostró pruebas, uno de los aspectos más inquietantes que reveló Gaby Platas es lo absurdo de los motivos que detonaban la violencia, dejando ver un comportamiento completamente desproporcionado.

La actriz relató que su exesposo reaccionaba con enojo incluso por situaciones sin sentido: “sólo gritaba y se molesta por cosas… una vez (...) me dijo ‘estás pensando muy fuerte (...), ¡me molesta que estés aquí pensando’”.

Además, aseguró que Paco de la O justificaba sus agresiones culpándola a ella, en un discurso que hoy reconoce como completamente fuera de la realidad.

“Cuando yo te violento físicamente, es tu culpa porque no te quitas”, recordó que él le decía.

Y agregó un testimonio contundente: “Me abrió a veces a puño en mi cara y me dijo: ‘Es que es tu culpa porque yo nada más estaba pasando por ahí con mi puño y tú pusiste la cara’, pero pues nadie anda por la vida con mi puño. O sea, a niveles de absurdos”.

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Gaby Platas y Paco de la O / Redes sociales

¿Qué miedo vivía Gaby Platas durante su relación con Paco de la O y por qué decidió huir?

Más allá de los golpes, Gaby Platas confesó que lo más difícil fue el miedo constante con el que vivía, un sentimiento que, asegura, llegó a paralizarla por completo.

“Estoy con vida… Eso pasó hace ocho años y no, no se olvida”, dijo, dejando claro que las secuelas siguen presentes.

La actriz recordó el momento decisivo que la llevó a terminar la relación, cuando una advertencia externa la hizo reaccionar: “Estábamos en una fase en la que era muy violento… Cuando decidí (dejarlo) fue porque una persona cercana a él me habló y me dijo ‘va para tu casa y te va a matar’; como sí era una posibilidad, dije ‘ok, más vale aquí corrió que aquí murió’”.

Incluso confesó que, hacia el final de la relación, el miedo era tan fuerte que dejó de defenderse: “ya tenía tanto miedo que ya no me defendía”.

Además, Gaby Platas reveló que su matrimonio también estuvo marcado por mentiras e infidelidades, y que al mirar atrás, los momentos que consideraba felices ya no lo parecen.

“Los primeros cuatro años fueron ‘bonitos’, pero ahora que lo veo a la distancia sé que las partes ‘bonitas’ que vivimos fueron mentiras”. Gaby Platas

Gaby Platas / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Por qué Gaby Platas acudió a la fiscalía y teme que Paco de la O vuelva a buscarla?

A ocho años de su separación, la historia tomó un giro inesperado que volvió a encender las alertas. Gaby Platas reveló que Paco de la O volvió a buscarla recientemente, lo que la llevó a tomar acciones legales.

“Me empezó a buscar a mí; me empezó a mandar mensajes, luego me mandó un audio. Le pedí que no me siguiera escribiendo”, explicó.

Ante esta situación, decidió acudir a las autoridades por su seguridad: “Voy a la fiscalía (...) porque no quiero que se me acerque ni un paloma ni que se me aparezca dentro de ocho años como ahora que acaba de pasar”.

La actriz confirmó que ya cuenta con medidas de protección, pero dejó claro que el temor sigue presente, sobre todo por los antecedentes.

Cuando se le preguntó si permitiría algo similar en su vida, su respuesta fue contundente: “No, no, no, no, por supuesto que no”.

Así fue como lo reveló:

¿Quién es la actual pareja de Gaby Platas y cómo logró reconstruir su vida tras la violencia?

Tras años de relaciones complicadas, Gaby Platas hoy vive una etapa muy distinta en el amor. Actualmente mantiene una relación con Francisco Lorenzo, un veterinario, con quien lleva alrededor de cinco años de noviazgo.

Lejos del escándalo, la actriz ha contado que esta relación es estable y le da tranquilidad, incluso han decidido no vivir juntos para mantener su independencia, algo que para ella ha sido clave después de lo que vivió.