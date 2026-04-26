Renata Notni rompe el silencio tras su separación de Diego Boneta y lanza fuerte mensaje: ¿Hubo violencia?

La ruptura de Renata Notni y Diego Boneta sigue dando de qué hablar, y es que miles de usuarios especularon sobre las posibles causas que llevaron a la pareja de actores a poner fin a su relación. Uno de los temas que llamó la atención en redes, fue que internautas mencionaban presuntas escenas de violencia. ¿Realmente pasó?

¿Cómo se confirmó la separación de Diego Boneta y Renata Notni?

Diego Boneta salió a confirmar los rumores que circulaban sobre su relación con Renata Notni, quien en ese momento era su pareja. El actor dio estas declaraciones durante una entrevista en el programa Despierta América, donde también habló sobre esta nueva etapa en su vida personal.

En la charla con el reportero del matutino, el protagonista de Luis Miguel, la serie fue cuestionado sobre las especulaciones, a lo que respondió de la siguiente manera: “ Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”,

Por otro lado, destacó que, pese al fin de la relación, aún mantiene un gran afecto por ella:

La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien. Diego Boneta

A partir de este momento, los rumores comenzaron, y para sorpresa de muchos, usuarios sugirieron una escena de violencia . ¿Por qué?

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¿Qué dijo la actriz Renata Notni sobre su separación de Diego Boneta?

Tras semanas de especulación, la actriz mexicana Renata Notni habló por primera vez sobre el fin de su relación con Diego Boneta, con quien mantuvo un romance de casi cinco años. En un breve encuentro con medios, la intérprete dejó claro que, aunque la historia sentimental llegó a su fin, entre ambos prevalece el respeto, el cariño y la tranquilidad.

Durante sus declaraciones, Renata Notni confirmó lo que ya era un hecho: la relación con Diego Boneta había terminado. “ Ya no estamos juntos, como bien lo saben ”, afirmó.

Uno de los temas más comentados en torno a la relación fue la circulación de videos en redes sociales donde supuestamente se les veía discutiendo. Estas imágenes alimentaron rumores sobre posibles conflictos entre ambos, lo que incrementó la especulación tras su separación.

Al respecto, Renata Notni negó cualquier tipo de violencia dentro de su relación y aseguró que los videos fueron sacados de contexto:

Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto, no tuvieron nada qué ver con esto. Renata Notni

La actriz subrayó algo que ya había dicho Diego Boneta, que la separación se dio en buenos términos. “ Los dos estamos muy bien… hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros ”, aseguró.

Por tanto, los presuntos episodios de violencia fueron negado categóricamente, reafirmando la idea de una ruptura en buenos términos entre ambos intérpretes mexicanos.

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¿En qué programas y películas ha participado Renata Notni?

Renata Notni comenzó su carrera en la televisión mexicana desde muy temprana edad, destacando desde niña en producciones dirigidas al público juvenil.

Sus primeros pasos los dio en proyectos infantiles de Televisa, donde participó en telenovelas como Código postal y Lola, érase una vez. Más adelante, continuó consolidándose en el ámbito juvenil con producciones como Sueña conmigo.

Su transición a roles protagónicos llegó con proyectos como Quiero amarte y posteriormente Amor de barrio, donde compartió escena con Mane de la Parra. Uno de sus papeles más emblemáticos fue en Mi adorable maldición, en la que dio vida al personaje de Aurora.

Además de su trabajo en la pantalla chica, la actriz también ha incursionado en el cine nacional, participando en películas como ¿Qué culpa tiene el karma?, realizada para plataformas de streaming.

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