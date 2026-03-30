Diego Boneta y Renata Notni habrían puesto fin a su relación, reportan, ¿se acabó el amor?

Renata Notni y Diego Boneta han formado una de las parejas más famosas y estables en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas, pues rumores apuntan a una posible ruptura tras más de cuatro años de noviazgo, ¿qué pasó? Esto es lo que sabemos.

No te pierdas: ¿Aarón Mercury con nueva conquista? Es visto con famosa influencer en el partido de México vs Portugal: VIDEO

El romance entre Diego Boneta y Renata Notni habría llegado a su fin; te contamos lo que se ha revelado. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Diego Boneta y Renata Notni habrían terminado su noviazgo?

Según circuló el rumor de que presuntamente los actores Diego Boneta y Renata Notni habrían puesto fin a su relación, estos reportes surgen a pocos meses de que el propio actor confirmara que ya compartían hogar. La noticia contrasta con las declaraciones que él mismo dio anteriormente sobre el momento que vivían como pareja.

En enero fue Boneta quien, en medio de versiones y comentarios, sorprendió al revelar que ambos ya vivían juntos, un paso que marcaba una nueva etapa tras varios años de relación. “Vamos a casa, como dije, y feliz de estar en casa con Ren que ya llevamos unos años juntos”, expresó en ese momento, al referirse a su vida en común.

En ese entonces, el actor dejó ver que su relación se encontraba en una etapa estable, pese a que ambos actores viajan mucho y pasaban tiempo distanciados por sus carreras artísticas.

No te pierdas: Florinda Meza explota vs. Carlos Villagrán ‘Quico’ por hablar de su presunto romance: “Eso es obvio”

Ya no más! Aseguran que Diego Boneta y Renata Notni terminaron su historia tras años juntos. / Redes sociales

¿Por qué presuntamente habrían terminado Diego Boneta y Renata Notni?

De acuerdo con la revista Quién, Diego Boneta y Renata Notni presuntamente habrían puesto fin a su relación tras tomar una decisión de manera conjunta. Según lo publicado, ambos supuestamente habrían llegado a la conclusión de que su ciclo como pareja había terminado, luego de varios años de noviazgo.

La información señala que la separación presuntamente se dio en buenos términos, luego de que los dos entendieran el momento en el que se encontraban. En ese sentido, la versión apunta a que no hubo conflicto público, sino un acuerdo entre ambos sobre el rumbo de su relación.

Asimismo la revista indica que, pese a la ruptura, mantienen un vínculo basado en el respeto y el cariño, además de desearse lo mejor en sus proyectos personales y profesionales, lo que marcaría una transición en su relación tras el tiempo que compartieron juntos. No obstante, hasta el momento la pareja no hace un anuncio oficial de la separación, ni ha dado ningún posicionamiento aunque todavía tienen fotos juntos en redes sociales. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

No te pierdas: ¿Jorge D’Alessio confirma divorcio con su esposa Marichelo por infidelidad? Él dice: “Un momento complicado”

¡Fin del cuento! Diego Boneta y Renata Notni habrían cerrado su ciclo tras años de noviazgo. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Diego Boneta y Renata Notni?

La relación entre Renata Notni y Diego Boneta comenzó a tomar forma en 2020, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos eventos y viajes. Con el paso de los meses, las coincidencias públicas y las imágenes compartidas en redes sociales terminaron por confirmar el vínculo entre los dos, marcando el inicio de una historia que avanzó de manera constante.

A partir de entonces, la pareja optó por mantener su relación en un perfil reservado, mientras continuaban con sus respectivos proyectos profesionales. Debido a sus agendas, pasaron temporadas en distintos lugares, lo que implicó periodos de distancia; sin embargo, en diversas ocasiones compartieron momentos juntos que daban cuenta de su cercanía.

Con el tiempo, también dejaron ver aspectos de su vida personal, como viajes y celebraciones que documentaron en redes sociales. En una de esas publicaciones, la actriz resumió una de sus escapadas con la frase: “Los mejores días de todos”, reflejando una etapa en la que ambos compartían tiempo lejos de los reflectores, sin apresurar decisiones sobre el futuro.

No te pierdas: El Bogueto presume por primera vez a su bebé ¡y su carriola Gucci de miles de pesos! ¿Cuál es su costo?