Florinda Meza explota vs. Carlos Villagrán ‘Quico’ por hablar de su presunto romance: “Eso es obvio”

Florinda Meza se ha convertido en un personaje muy controversial, principalmente, desde el lanzamiento de ‘Sin querer queriendo’, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Y es que el proyecto confirma que la relación entre Meza y Bolaños comenzó como una infidelidad a Graciela Fernández, primera esposa del comediante.

Otro tema controversial en relación con Florinda ha sido el presunto romance que habría tenido con Carlos Villagrán, quien le daba vida al personaje de ‘Quico’ en ‘El Chavo del Ocho’. De hecho, el actor volvió a hablar del asunto, provocando una contundente respuesta de la viuda de Bolaños.

Carlos Villagrán / Redes sociales

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¿Qué dijo Carlos Villagrán ‘Quico’ sobre Florinda Meza?

Hace algunos días, Carlos Villagrán ‘Quico’ estuvo como invitado en el pódcast del ‘Escorpión Dorado’. Durante la conversación, salió el tema de Florinda Meza. El actor aseguró que tuvieron un breve romance previo a que ella comenzara a salir con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Contó que todo fue bien al principio, pero que, con el tiempo, Meza, aparentemente, se “clavó mucho”, por lo que le pidió ayuda a ‘Chespirito’ para terminar con ella.

“Una vez me dijo: ‘Oye, Carlos, ¿después del programa me puedes llevar al taller donde está mi carro porque no traigo carro?’ Me pareció muy de compañeros. No le entregaron el carro, entonces me dijo: ‘Llévame a mi casa’. Después ya no la soportaba, le pedí ayuda a ‘Chespirito’”, expresó.

Y añadió: “Fueron varios días (juntos), pero le sacaba mucho porque, primero, no me gustaba nada, absolutamente nada, pero ella sí se clavó gacho conmigo”.

Esta no es la primera vez que Carlos asegura haber tenido un romance con Florinda. Incluso, la propia serie de ‘Chespirito’, la cual fue hecha por los hijos del cómico, lo confirmaría de una forma superficial.

El chavo del 8 / Redes sociales

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Así reaccionó Florinda Meza ante las recientes declaraciones de Carlos Villagrán

Durante un encuentro con la prensa, Florinda Meza fue cuestionada sobre lo que dijo Carlos Villagrán en el pódcast del ‘Escorpión Dorado’. La actriz, sin mencionar nombres, señaló que hay gente que necesita “colgarse de la fama de otros”.

“Cuando la gente necesita recargarse en alguien, lo hace, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo, bueno, también Dios, Dios y yo sabemos lo que es mi vida” Florinda Meza

Aunque dijo que ya aprendió a ignorar los malos señalamientos, dejó ver su molestia por las cosas que Carlos dijo en el video del influencer.

“¿Qué quieren que diga? ¿Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, su madre, de su abuela, de su tía?… a veces está uno muy desprotegido”, manifestó.

¿Qué ha dicho Florinda Meza sobre Carlos Villagrán ‘Quico’?

En múltiples ocasiones, Florinda Meza ha sido cuestionada sobre el supuesto romance con Carlos Villagrán ‘Quico’. Si bien nunca ha querido contestar de forma directa, sí lo ha desmentido con ciertas declaraciones.

En su momento, dijo que Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ era un hombre muy “listo” y le preguntó a su interlocutora si realmente la imaginaba con un hombre “tonto”.

“De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pend…?”, indicó.

También sostuvo que no le interesan las críticas o lo que diga la gente. Incluso considera que sus detractores solo hablan de ella porque saben que es una “personalidad rentable”.

“Miren, yo creo que tengo que agradecerles a mis detractores que, de tanto en tanto, me recuerden que soy un nombre y una personalidad muy rentable, porque nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar de mí”, expresó en su momento.

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