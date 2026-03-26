¿Carlos Villagrán “Kiko” y Florinda Meza tenían encuentros en casa de la actriz? Esto reveló el comediante

El actor Carlos Villagrán, recordado por su icónico personaje de “Kiko” en el Chavo del 8, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelar detalles inéditos sobre su supuesta relación con Florinda Meza. Durante una entrevista con el Escorpión dorado, el comediante ofreció su versión sobre el presunto vínculo sentimental que mantuvieron durante las grabaciones del programa, asegurando que fue la actriz quien tomó la iniciativa y que él nunca estuvo realmente interesado. ¿Qué dijo exactamente?

Carlos Villagrán colgó en vivo a Javier Ceriani al ser consultado sobre la serie de Chespirito. / Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de presunto romance entre Carlos Villagrán y Florinda Meza?

La periodista Martha Figueroa dio a conocer que Edson Villagrán, hijo de Carlos Villagrán, “Quico” en el Chavo del 8, le compartió que Florinda Meza habría sido un factor determinante en la separación de sus padres, Carlos y Silvia, cuando él tenía cerca de seis años.

Según esta versión, Meza acudía con frecuencia al hogar familiar y el actor no establecía límites, sino que la acompañaba, lo que terminó por fracturar la relación matrimonial. De acuerdo con su testimonio, la presencia constante de la actriz impactó directamente en la convivencia familiar.

Asimismo, Edson no solo la habría señalado como responsable del divorcio de sus padres, sino que también aseguró que Florinda Meza influyó en la ruptura matrimonial de Rubén Aguirre, conocido por su papel como el “Profesor Jirafales”. Según relató Figueroa, el hijo de Villagrán afirmó que Aguirre también quedó “embrujado” por la actriz, situación que generó conflictos con su esposa.

Con base en estas declaraciones, Edson sostuvo que Meza habría tenido un papel clave en al menos tres separaciones dentro del elenco del Chavo del 8, incluyendo la de Roberto Gómez Bolaños.

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Florinda Meza y Carlos Villagrán / Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre presuntos encuentros con Florinda Meza hace años?

Carlos Villagrán, en una plática con el Escorpión dorado, aseguró que la relación con Florinda Meza no nació de un interés mutuo, sino de la insistencia de ella. “ No fue que yo estuve con ella, sino ella conmigo ”, afirmó.

Según relató, todo comenzó de manera aparentemente inocente al finalizar las grabaciones. Meza le pedía que la llevara a recoger su automóvil al taller, lo que él consideraba un gesto normal entre compañeros. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas peticiones, según él, cambiaron de tono.

El actor recordó que, incluso después de que la actriz recuperó su vehículo, continuaba pidiéndole que la llevara a su casa. Fue en ese contexto donde, según su versión, comenzaron las presuntas insinuaciones:

Luego le entregaron su carro, pero casi no lo usaba, así que me pedía que la llevara a su casa, y ya estando ahí me decía: ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’ Carlos Villagrán

A partir de ese momento, según Villagrán, el vínculo evolucionó hacia una relación breve que, de acuerdo con sus palabras, nunca fue de su interés, hasta que el propio comediante quiso dejar las cosas por la paz: “ Después ya no la soportaba. Incluso, tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme. Anduvimos unos días nada más ”, comentó.

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¿Cómo ha respondido Florinda Meza sobre los rumores de romance con Carlos Villagrán?

Aunque tras las recientes declaraciones de Carlos Villagrán, Florinda Meza no ha respondido nada, en otro momento ha sido cuestionada sobre este tema, algo que ha desatado su molestia.

Durante el programa El minuto que cambió mi destino, Gustavo Adolfo Infante intentó ahondar en dicho rumor que la vinculaba sentimentalmente con Carlos Villagrán en la época dorada del Chavo del 8.

Sin embargo, en lugar de ofrecer una respuesta directa, Florinda sorprendió con una fuerte declaración:

Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien. Florinda Meza

Dicho momento generó polémica, ya que la actriz pensaba que en ese instante se encontraban en comerciales, por lo que para muchos su respuesta se hizo en un tono grosero. Tras esta escena, no volvió a hablar sobre dicha especulación.

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