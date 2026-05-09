¿Pepillo Origel estrena novio? Él es Israel Varela, el joven 46 años menor que él con quien se le relaciona

Hace algunos días, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, sorprendió a todos al compartir una fotografía junto a Israel Varela, un joven 46 años menor que él. Se comenzó a especular que podría ser la nueva conquista del afamado conductor de espectáculos. Te contamos todo lo que se sabe.

Pepillo Origel / Mezcalent

Checa: ¿Murió la mujer más bella de México? Pepillo Origel confirman fallecimiento de ex Miss “querida Chiquis”

¿Por qué se dijo que Pepillo Origel tendría una supuesta relación con Israel Varela?

Todo comenzó cuando Pepillo Origel subió una foto de él e Israel Varela cenando en lo que pareciera ser un restaurante. En dicho post, el conductor colocó el siguiente mensaje: “Qué gusto conocer amigos de otros países. Como al ecuatoriano Israel Varela, un tipazo que seguro hará una carrera aquí”.

Esto fue suficiente para que muchos especularan sobre una posible relación entre ellos. Debido a su diferencia de edad, algunos hasta teorizaron que Origel era el “sugar daddy” del joven. A raíz de todo esto, Pepillo lanzó otra publicación aclarando que solo eran amigos.

“¡Viste, amigo @isravarela8, sí resultó lo que queríamos, gracias a tanto pen…, ya conseguiste fama y hasta trabajo! Felicidades” Pepillo Origel

Si bien el conductor dejó claro que, al parecer, todo fue una especie de campaña para hacerle promoción al ecuatoriano, muchos siguen sospechando que hay algo más entre ellos. Hasta el momento, Pepillo e Israel no han hecho mayor comentario sobre este asunto.

No te pierdas: Pepillo Origel se ausenta de Con permiso por grave estado de salud: “Es lo más horrible”

Él es Israel Varela, joven que fue relacionado con Pepillo Origel

Israel Varela es un productor audiovisual, bailarín, actor y conductor. Actualmente tiene 33 años y es de origen ecuatoriano. De acuerdo con lo que ha comentado en diversas entrevistas, comenzó su carrera artística cuando tenía 16 años.

Se desempeñó como productor y presentador en Tik Music de Gamavisión. También trabajó como locutor en EXA FM en su natal país. Ha declarado que pudo entrar a la radio gracias a su trabajo como creador de contenido en redes sociales.

En 2025, contó que había podido ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA): “Es el sueño de mi vida, es el motivo por el que me mudé a México, con los ojos cerrados y sin saber qué iba a pasar. ¡Deje todo! Mi país, mi familia, mis amigos, mis tres trabajos y toda mi carrera por cumplir este sueño. Me arriesgué y gané”, manifestó en aquel entonces.

En ese mismo año, también pudo debutar en el mundo del doblaje al colaborar en la serie animada ‘Metal Cardbot’. Se desconoce si tiene pareja. Es relativamente activo en redes sociales. Tan solo en Instagram, cuenta con poco más de 23 mil seguidores.

El actor ha manifestado en diversas ocasiones que, en estos momentos de su vida, solo quiere enfocarse en su carrera, siendo esa la razón por la que decidió desarrollarse en diversos ámbitos: “Me convertí en un artista versátil para poder alcanzar mis sueños. Si algún día dicen: ‘Necesitamos un productor, bailarín, presentador, locutor de radio’, yo lo puedo hacer”, dijo.

Israel Varela / Redes sociales

¿Quiénes han sido pareja de Pepillo Origel?

Pese a ser una figura pública, Pepillo Origel siempre ha tratado de mantener su vida amorosa lo más privada posible. Han sido en contadas ocasiones en las que ha dado algunos detalles.

En 2024, Origel contó que se había dado una oportunidad con un joven que era 30 años menor que él. No dio nombres y solo dijo que era originario de Dubái. Si bien lo describió como un “joven encantador”, las cosas no funcionaron.

A partir de esa experiencia, declaró que ya no quería saber más del amor: “Estoy solo y déjame decir lo que pienso: de aquí al día en que Dios me lleve, no quiero volver a tener una pareja. No quiero. Vivo feliz con mis perros. Ya no tengo edad de enamorarme”, dijo.

En su momento, el conductor también tuvo un romance con Reinaldo Junior, un brasileño que se casó hace algunos meses con Javier Derma, un colaborador de ‘Hoy’.

Mira: Pepillo Origel explota por acusaciones de fraude a Fátima Bosch en Miss Universo:"Envidia pura”