¿Murió la mujer más bella de México? Pepillo Origel confirman fallecimiento de ex Miss “querida Chiquis”

La industria del espectáculo y de los certámenes de belleza está de luto. Este viernes 1 de mayo se confirmó la muerte de Gloria Hernández Martín del Campo, histórica Miss México 1969 y una de las mujeres más bellas que ha representado al país. La noticia fue dada a conocer por Juan José “Pepillo” Origel, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de la ex reina de belleza con un mensaje que conmovió a sus seguidores.

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Muere / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Gloria Hernández Martín del Campo, Miss México 1969?

La confirmación de la muerte de Gloria Hernández Martín del Campo llegó de manera inesperada. Fue durante la tarde de este viernes 1 de mayo cuando Juan José “Pepillo” Origel, periodista de espectáculos y una de las voces más reconocidas de la farándula mexicana, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para informar la triste noticia.

En su publicación, Pepillo compartió una imagen de la ex reina de belleza, quien en 1969 se coronó como Miss México y posteriormente representó al país en certámenes internacionales.

“Pepillo” Origel “Hoy Primero de mayo falleció Gloria Hernández Martín del Campo, una hermosa leonesa que en 1969 se coronó Miss México. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz mi querida Chiquis”.

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¿De qué murió Gloria Hernández Martín del Campo y se le hará algún homenaje tras su fallecimiento?

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Gloria Hernández Martín del Campo no han sido reveladas. Ni familiares ni personas cercanas han ofrecido detalles sobre su estado de salud previo, por lo que su muerte ha sido catalogada como repentina.

En cuanto a un posible homenaje, no se ha informado de manera oficial si se realizará algún acto público o privado para despedir a la ex Miss México. Sin embargo, tras darse a conocer la noticia, su nombre comenzó a circular nuevamente entre amantes de los certámenes de belleza, quienes la recuerdan como una de las mujeres más bellas que ha tenido México y una representante clave del país en concursos internacionales.

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¿Quién fue Gloria Hernández Martín del Campo y por qué marcó la historia de Miss México?

Gloria Hernández Martín del Campo nació en León, Guanajuato, y alcanzó reconocimiento nacional en 1969 al coronarse como Miss México, título que la convirtió en una de las mujeres más bellas y admiradas del país en esa época.

Su triunfo la colocó entre las figuras más representativas de los certámenes de belleza de finales de los años sesenta, una etapa de gran impacto mediático. Durante su reinado destacó por su porte, elegancia y estilo clásico, cualidades que la hicieron sobresalir; sin embargo, tras concluir su participación decidió retirarse del ojo público y llevar una vida privada con bajo perfil, lo que con el tiempo volvió su figura casi legendaria.

Ese mismo año, Gloria Hernández Martín del Campo representó a México en Miss Mundo 1969, celebrado en Londres, donde compitió con candidatas de más de 40 países. Aunque no obtuvo un lugar finalista, su participación fue relevante y formó parte de una generación de reinas mexicanas que ayudaron a consolidar la presencia del país en certámenes internacionales.