Muere Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de La rosa de Guadalupe, tras dura enfermedad; habían pedido donaciones

La noticia cayó como balde de agua fría en el medio artístico. Este lunes 27 de abril de 2026 se confirmó la muerte de Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor mexicano conocido por su participación en La rosa de Guadalupe y varias producciones de Televisa y Telemundo. Tenía 64 años y desde hace meses enfrentaba una complicada enfermedad renal que lo mantuvo hospitalizado y por la cual incluso se habían solicitado donaciones para cubrir gastos médicos.

TVNotas se comunicó directamente con la funeraria, la cual confirmó que el servicio funerario se llevó a cabo el día de ayer y que la mañana de este martes concluyeron de manera oficial los servicios funerarios del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch.

La tristeza no tardó en desbordarse en redes sociales. Amigos, colegas y familiares comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de dolor, mientras salían a la luz los difíciles momentos que atravesó antes de su fallecimiento, incluida una trombosis, riesgo de amputación y una recaída que lo llevó a ser intubado.

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¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de La rosa de Guadalupe?

Luis Alberto Riolobos Sobisch falleció el 27 de abril de 2026 debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal, padecimiento que se fue agravando con el paso de las semanas. De acuerdo con lo difundido por una amiga del actor, su estado de salud se volvió crítico luego de sufrir una trombosis que puso en riesgo sus piernas.

Aunque los medicamentos lograron salvarlo momentáneamente de una amputación, su cuerpo volvió a resentir el desgaste y terminó hospitalizado en estado grave. Posteriormente fue intubado y su situación se tornó delicada, hasta que finalmente se confirmó su muerte.

El actor llevaba tiempo luchando en silencio, acompañado por su familia y amigos más cercanos, quienes nunca dejaron de pedir apoyo y oraciones para su recuperación.

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Actor de La rosa de Guadalupe dio a conocer la muerte de un ser querido / Captura de pantalla / Canva

¿Quién confirmó la muerte de Luis Alberto Riolobos, actor de La rosa de Guadalupe y cómo lo despidieron?

Uno de los mensajes más conmovedores fue el del actor Giorgio Palacios, quien utilizó su cuenta de Facebook para despedirse de quien fue su amigo por más de tres décadas. En su publicación, escribió:

“No tengo palabras para el Dolor por la Partida de mi Amigo de más de 30 años de Amistad, Luis Alberto Río Lobos, (Peko) entrañable y Querido, nunca te Olvidaremos… Ahora está con EL SEÑOR. Qué está pasando?? Qué inmensa Tristeza”. Giorgio Palacios

El mensaje no solo reflejó el dolor por la pérdida de Riolobos, sino también la angustia personal que atraviesa su círculo cercano, lo que dejó en claro que la situación fue devastadora para todos.

Por su parte, Rebemix Radio, a través de su locutora Domínguez, también dedicó unas palabras y confirmó los detalles del velatorio:

“Con profunda tristeza nos unimos a la pena de la familia del buen amigo Luis Riolobos desde Rebemix Radio”. Rebemix Radio

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¿Dónde y cuándo fue el funeral del actor de La rosa de Guadalupe, Luis Alberto Riolobos Sobisch?

La familia del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, informó que el servicio velatorio se llevó a cabo el lunes 27 de abril de 2026 a las 8:00 de la noche, en la Funeraria Castell, ubicada en: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 1869, Ciudad Satélite, 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En el mensaje difundido para despedirlo, se compartió un último deseo del actor: “Quién pueda asistir vestido de blanco, como fue su deseo. Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”.

La familia agradeció la compañía, las muestras de cariño y el respeto en este momento tan complicado.

¿Por qué habían abierto un GoFundMe para ayudar a Luis Alberto Riolobos, actor de La rosa de Guadalupe?

Semanas antes de su fallecimiento, se abrió una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos médicos de Luis Alberto Riolobos Sobisch. La iniciativa fue compartida ampliamente en redes sociales y logró un alcance inesperado.

En la descripción del fondo, Lilia Ahuja Peniche explicó la difícil situación que enfrentaba el actor:

Lilia Ahuja Peniche “Hola, me llamo Lilia Ahuja Peniche y estoy recaudando fondos para un amigo Luis Rio Lobos que empezó con una trombosis y le iban a amputar sus piernas… volvió a recaer y lo entubaron y está en el hospital grave”.

Aunque la meta inicial era de 120 mil pesos, la solidaridad del público superó cualquier expectativa: se lograron recaudar 992 mil pesos mexicanos, una cifra que reflejó el cariño y apoyo que el actor despertó entre colegas, amigos y seguidores.

¿Quién fue Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor de La rosa de Guadalupe y cuál fue su trayectoria?

Luis Alberto Riolobos Sobisch fue un actor mexicano de televisión y teatro, ampliamente reconocido por su participación en melodramas, series y unitarios de gran impacto. Formó parte de una dinastía artística, ya que fue hijo del cantante argentino Daniel Riolobos y hermano de Daniel Riolobos Jr.

A lo largo de su carrera participó en producciones como:



Ni contigo, ni sin ti (2011)

Huérfanas (2011)

El señor de los cielos (2013)

Como dice el dicho (2014)

Corazón que miente (2016)

La rosa de Guadalupe (2016)

Sr. Ávila (2016)

Papá a toda madre (2018)

El maleficio (2023)

Bienvenidos a la familia (2025)

Se formó actoralmente en el Instituto Andrés Soler, y además de su carrera artística, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Anáhuac, demostrando que su interés iba más allá de los reflectores.