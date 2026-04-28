Muere integrante de N+ Noticias en un trágico accidente automovilístico: ¡Conductores lloran la pérdida EN VIVO!

A unas semanas de la muerte del periodista Ezequiel Pérez, también conductor de Univisión, una nueva tragedia azota a la cadena de televisión. Durante las últimas horas se confirmó la muerte de un integrante de N+, noticiero transmitido por la cadena Univisión. La causa del fallecimiento, un grave accidente automovilístico, por lo que colegas y amigos ya le dan el último adiós en redes sociales. ¿Quién era?

Silueta muerte / Canva

¿Qué integrante de N+ Noticias murió hace unos días?

Se reveló que Martín Guzmán, camarógrafo y miembro clave de N+ Noticias, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido durante el fin de semana.

La noticia fue confirmada por compañeros que en algún momento convivieron con Guzmán. Uno de ellos fue Jorge Ramos, reconocido periodista que arrancó su programa en YouTube, Así veo las cosas, con el devastador mensaje:

Martín Guzmán, mi amigo, mi compañero, periodista, camarógrafo, que me ha acompañado durante décadas en esta profesión, se nos fue. Tuvo un terrible accidente automovilístico este fin de semana, y ya no está con nosotros. Así que este no es un programa normal. Jorge Ramos

En diversos espacios de Univisión, cadena en la que trabajaba, le han rendido homenaje por su larga carrera como camarógrafo y reafirmando que fue una gran persona.

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¿Cómo fue el accidente en el que murió Martín Guzmán, integrante de N+ Noticias?

De acuerdo con reportes del portal Las top news, el accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, hora local de Miami. Martín Guzmán conducía su vehículo (un Corvette) de regreso a casa cuando fue sorprendido por una intensa lluvia.

Las circunstancias exactas del siniestro aún no han sido esclarecidas. Sin embargo, versiones preliminares indican que el camarógrafo presuntamente habría perdido el control del automóvil, impactándose contra un árbol que posteriormente cayó sobre el vehículo, aplastándolo.

Presuntamente, al momento del accidente, su esposa se encontraba regresando de Washington, donde había realizado cobertura informativa relacionada con un atentado contra el presidente Donald Trump el fin de semana.

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Martín Guzmán, camarógrafo de N+, murió en accidente / N+ Univisión

¿Quién era Martín Guzmán, integrante de N+ Noticias, que perdió la vida?

Martín Guzmán inició su carrera en México como camarógrafo de Univision Noticias, donde construyó una sólida trayectoria de más de 20 años.

Según lo dicho por Jorge Ramos, Martín, además de camarógrafo, también fungía como periodista. En información de Radio Fórmula, Guzmán fue fundamental en la cobertura de acontecimientos relevantes a nivel internacional.

Según el mismo medio, en los últimos años, también participaba en la nueva etapa digital del periodista, adaptándose e incursionando en el mundo del streaming.

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