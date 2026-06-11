Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial 2026: VIDEO

La periodista relató en exclusiva para Tv Notas que el incidente, ocurrió mientras grababa un reporte sobre el partido inaugural de México donde venció 2-0 a la selección de Sudáfrica.

Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial. / IG: @mont_gomez14

¿Qué le pasó a la reportera Montserrat Gómez en la inauguración del Mundial 2026?

Todo sucedió cuando un aficionado la tocó sin su consentimiento. Gómez señaló que, aunque para el agresor pudo parecer un acto “gracioso”, para ella representó una falta de respeto tanto a su trabajo como a su integridad como mujer.

“Fue ya al finalizar cuando la verdad hay que decirlo, salen alcoholizados, y yo estaba realizando mi reportaje donde hago cosas para Exa FM, genero contenido para un medio de Puebla y para mis redes sociales. Justo cuando estaba grabando mi reporte y en eso me doy la vuelta y cuando siento que tengo a un hombre atrás de mí, y me agarra como cucharita y me jala y mi instinto obviamente fue zafarme. Mi instinto me hizo gritarle que era un … ya sabes qué. Y que eso no se hacía”.

Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial / IG: @mont_gomez14

La comunicadora destacó que no quería que este hecho empañara una jornada que esperaba desde hacía años y para la que trabajó con dedicación, pero consideró importante visibilizar una situación que continúa afectando a muchas mujeres en espacios públicos.

“Tengo más de 10 años cubriendo deportes está es mi segunda copa del mundo, y la verdad estoy acostumbrada a trabajar con cualquier afición de cualquier equipo y que te griten que ese resultado, o lo que sea; pero es normal y es diferente a que lleguen e invadan tu cuerpo. Yo entiendo cuando la gente sale y te interrumpan que ¡viva México!, y hasta interrumpo mi reporte y a eso no le encuentro inconveniente. Esta es la segunda vez que me sucede la primera fue en el 2021, estaba en Puebla un aficionado de Pumas intentó darme un beso y yo me muevo. Y ahora me pasó lo mismo y le doy más importancia a que estoy trabajando a lo que pasa”.

Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial / IG: @mont_gomez14

¿Qué pide Montserat Gómez tras la inauguración del Mundial 2026?

Monserrat pide garantizar condiciones de respeto y seguridad para realizar su labor profesional.

“Porque alguien tiene que llegar a arruinar algo que estuve trabajando y esperando desde hace tantos años, trabajé, me esforcé, me mudé de ciudad a México, y tiene tanto esfuerzo y amor; que al final se ve empañado por un borracho”.

Respecto a que teme ahora por su seguridad a la hora de realizar su trabajo Monserrat dijo: “Pasó por mi mente que voy a hacer en el siguiente partido que no esté mi amiga que no esté para auxiliar. Si siento en este momento temor, yo sé que tengo que sacar este paquete muy grande, pero el hacerlo sola que regularmente lo hago así; y de repente pasa esto. En mi cabeza pasó si necesito contratar a alguien, pero todavía no tengo el presupuesto y me puso inquieta y a pensar de que no voy a estar segura en este mundial en México”.