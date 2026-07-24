Actor de ‘Vecinos’ culpa a fans mexicanos de arremeter contra Argentina: “Hate vino de México”

El reciente “enfrentamiento” en redes entre argentinos y mexicanos no es nuevo, más aún con las declaraciones recientes del conductor Eduardo Feinmann en contra de los mexicanos.

Ahora, un actor argentino de telenovelas mexicanas rompió el silencio y envió un fuerte mensaje a público e internautas, señalando que los “ataques mexicanos” fueron los culpables de la reciente “enemistad” entre ambos países. ¿Qué más dijo?

¿Argentina y México tienen rivalidad? / Imagen creada con IA/Freepik/Redes sociales

¿Qué dijo el periodista Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

El periodista argentino Eduardo Feinmann estuvo envuelto en la polémica. El conductor difundió versiones en las que insinuó que la victoria de México sobre Ecuador habría estado influenciada por supuestas amenazas.

Además, expresó comentarios en los que afirmó que detestaba a México y sostuvo que el país sentía “envidia” de Argentina por su desempeño futbolístico:

La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da. Y menos en el fútbol, la verdad que son de madera. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Se creen que tienen el mejor fútbol del mundo y no existen; son unos agrandados sin copas. Eduardo Feinmann

Tiempo después, Feinmann ofreció una disculpa pública y aclaró que en ningún momento buscó ofender a alguien. Explicó que sus declaraciones se dieron únicamente dentro del contexto futbolístico:

Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. Y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron los destinatarios del mensaje, hay que aclararlo. Y lo hago de corazón. Yo no tengo ese desprecio por el pueblo mexicano. Eduardo Feinmann

A pesar de sus disculpas, las críticas en su contra no cesaron. Incluso, algunos usuarios en redes sociales pidieron que fuera separado del programa de televisión en el que participa.

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Eduardo Feinmann, periodista argentino. / Instagram

¿Quién es el actor argentino que defendió a su país de los mexicanos?

El actor argentino Marcelo Córdoba, conocido por formar parte de producciones mexicanas como Vecinos o Amores verdaderos, dio su opinión sobre la reciente “rivalidad” entre Argentina y México.

Más allá de mediar la situación, su mensaje fue tomado por muchos como una clara defensa para Argentina:

La gente esta enardecida, yo siento que fue muy injusto y lo sentí muy personal porque mucho del hate vino de México y eso fue lo que me extrañó. Pero en el fondo estoy pensando que este Mundial fue la excusa perfecta de mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos, de poder aventar lo que fuera que dijeran, sin ningún tipo de culpa y cobijados por esta ola de ‘hate’ que hubo. Marcelo Córdoba

Por otro lado, también aceptó que la comunidad argentina tiende a tener actitudes poco convenientes frente a los demás países, asegurando que pueden llegar a “sentirse superiores” frente a los demás:

Nosotros a veces tampoco ayudamos con nuestras actitudes. Los argentinos tenemos actitudes que le chocan al resto de Latinoamérica y al resto del mundo. Marcelo Córdoba

Estas declaraciones parecieron mediar el debate en redes, pues la gran mayoría de internautas creen que sí hay una reciente “enemistad” entre argentinos y mexicanos algo exagerada, la cual, habría nacido también de actitudes sudamericanas.

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¿Cuáles son las telenovelas de Marcelo Córdoba más famosas?

Marcelo Córdoba es un actor argentino con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Consolidándose en México como uno de los actores extranjeros más reconocidos de las telenovelas.

Aquí una lista de sus trabajos más conocidos:

Telenovelas



Rubí,

Heridas de amor,

Alborada,

Sortilegio,

Amores verdaderos, entre otras.

Series de televisión

Como dice el dicho,

La rosa de Guadalupe,

Mujeres asesinas,

Vecinos.

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