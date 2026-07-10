El periodista argentino Eduardo Feinmann se expresa mal de México y los mexicanos. Te mostramos su historial de escándalos personales

Afirmar que un país entero “les tiene envidia a los argentinos”, es una retórica discriminatoria. El presentador argentino conocido por sus imprudentes comentarios y soberbia intentó humillar a los mexicanos llamándoles “envidiosos” y asegurando que los “detesta”.

Detrás de este polémico personaje se esconde un historial de terror. Desde terminar a golpes y patadas en plena calle con un sindicalista, hasta ser llevado a los tribunales por acoso y hostigamiento laboral contra sus compañeras de televisión. Además, tiene expedientes judiciales archivados que contradicen su tan pregonada calidad moral.

Lee: Pato Borghetti explota vs. Eduardo Feinmann, periodista argentino que se disculpó por despreciar a México

Eduardo Feinmann: Los episodios más sonados y escandalosos de su historia

A finales de junio y principios de julio, Eduardo afirmó públicamente que los jugadores de la Selección de Ecuador habían sido amenazados por un cártel del narcotráfico mexicano para perder deliberadamente contra él tricolor. Agencias de verificación de datos, (como El sabueso en México) y diarios internacionales (como El País) desmintieron la información, argumentando que se trataba de un invento absoluto. En plataformas como X y TikTok periodistas de trayectoria catalogaron a Feinmann con apodos como “El rey del fake news” y de las mentiras.

El tema fue mencionado en la conferencia mañanera del pueblo, donde se dijo que no se iba a hacer caso a la provocación del argentino.

Eduardo Feinmann: Peleonero de banqueta y a los golpes en la calle

En agosto de 2025, se agarró a trompadas, insultos y hasta patadas en plena vía pública a la salida de su trabajo, en Radio Mitre, con el sindicalista Marcelo Peretta. El incidente se volvió viral porque quedó grabado en video: Terminó con la policía interviniendo y Feinmann llorando en los tribunales denunciando agresiones y daños a su coche.

En 2019, el escándalo lo alcanzó hasta la provincia de Tucumán, donde una mujer lo denunció penalmente por violencia de género debido a llamadas y mensajes de contenido sexual que terminaron en insultos y agresiones virtuales. Él salió a decir que era una “operación política”, y que lo querían extorsionar.

Y, por si fuera poco, ese mismo año su excompañera de canal, Agustina Kämpfer, con quien compartía edificio de trabajo en el Grupo América, lo denunció ante la Unidad de Género de la Policía argentina por hostigamiento y maltrato psicológico sistemático en los pasillos de la empresa.

Agustina Kampfer / Captura de pantalla

Lee: Periodista argentino insulta a los mexicanos EN VIVO y lo destrozan en redes: “Detesto a los mexicanos” VIDEO

Le encanta, según versiones periodísticas, colgarse banderas morales y defender posturas conservadoras en la televisión argentina actual, pero en agosto de 2021 un diputado le sacó a la luz su peor pesadilla: un expediente judicial del año 2001 caratulado como “Feinmann, Eduardo s/aborto sin consentimiento de la mujer”, donde una exnovia lo había acusado de obligarla interrumpir su embarazo y aunque la causa estaba archivada, el revuelo mediático fue total.

Una de sus condenas más sonadas en tribunales (por acusar falsamente de homicidio en televisión) se dictó en noviembre de 2021. Feinmann acusó al militar retirado y dirigente peronista Julio César Urien de haber cometido un asesinado a sangre fría en la década de los 70, que, siendo guardiamarina, le pegó un tiro en la cabeza a un cabo durante un intento de toma de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). La investigación judicial demostró que la acusación era falsa. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional No. 24 de la Capital Federal determinó que el periodista actuó con un “total desprecio por la verdad” y se le impuso una pena de multa equivalente a 30 mil pesos mexicanos y el pago de costes del juicio.

Eduardo Feinmann: Difusión de información falsa e informes pre-revolucionarios (a mediados de 2019)

En varias ocasiones se le ha acusado de propagar noticias falsas (fake news) o datos no verificados para sostener sus posturas políticas. Por mencionar alguna, cuando calificó las protestas y disturbios sociales en trenes como “ejercicios prerevolucionarios organizados, una afirmación que fue ampliamente ridiculizada y criticada por la falta de sustento real.

Eduardo Feinmann: Enfrentamientos brutales con colegas y figuras del espectáculo

Mantiene enemistad histórica y cruces sumamente agresivos con periodistas de ideologías contrarias y con figuras del espectáculo. Al aire ha utilizado calificativos sumamente despectivos contra movimientos sociales, el Partido Obrero, agrupaciones de izquierda y colectivos feministas, lo que genera de manera constante campañas de repudio y un alto nivel de rechazo en ciertos sectores de la audiencia.

Feinmann contraatacó penalmente denunciando una red de extorsión y amenazas, alegando que “La banda” (sectores políticos contrarios) estaba usando cuentas falsas y testimonios armados para querer instalar en las redes que era un abusador.

No te puedes perder: Alejandro Fernández reacciona a los ataques del periodista Eduardo Feinmann contra México

Eduardo Feinmann: Romances desmentidos y “despechos” (septiembre 2015)

Su historial amoroso ha estado marcado por el hermetismo y las tensiones cuando trasciende a los medios. Un caso muy comentado en las revistas del corazón fue su relación con la actriz Sabrina Carballo, a quién él le llevaba 24 años. Cuando fueron fotografiados juntos. Después, salieron a la luz supuestas exparejas del periodista a confirmar que habían salido con él siendo más jóvenes y generando un revuelo de declaraciones mediáticas que Feinmann detesta, obligándolo a emitir un comunicados pidiendo que no se hablara de su entorno.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann en Radio Mitre de los mexicanos?

“La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da. Y menos en el futbol, la verdad que son de madera”.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Se creen que tienen el mejor futbol del mundo y no existen, son unos agrandados sin copas”.

“Sigan participando, sigan mirando los mundiales por televisión o conformándose con jugar contra las islas del Caribe, porque cuando les toca un equipo de verdad, se les cae la careta”.

Eduardo Feinmann / Captura de pantalla

¿Quién es Eduardo Feinmann?