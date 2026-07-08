Periodista argentino insulta a los mexicanos EN VIVO y lo destrozan en redes: “Detesto a los mexicanos” VIDEO

La eliminación de México del Mundial 2026 desató una ola de polémicas que no parece tener fin. Primero fue la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien celebró la derrota del Tricolor con una reacción que indignó a los aficionados.

Ahora, la controversia escaló a un nuevo nivel luego de que el periodista argentino Eduardo Feinmann lanzara fuertes insultos contra los mexicanos durante un programa en vivo, provocando una oleada de críticas en redes sociales. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Eduardo Feinmann / Redes sociales

¿Quién es Eduardo Feinmann, el argentino que insultó a los mexicanos?

Eduardo Feinmann es un periodista argentino de 67 años de edad; nació en Buenos Aires, Argentina en 1968.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, pero su trayectoria profesional la ha realizado en los medios de comunicación de ese país.

Actualmente, es conductor de ‘El Noticiero’ en la televisora argentina A24 y del programa de radio ‘Alguien tiene que decirlo’.

Feinmann es un personaje acostumbrado a la polémica, pues ha estado envuelto en escándalos por supuestas fake news. Reciéntemente, fue cuestionado por difundir una versión sobre que la selección de Ecuador habría recibido supuestas amenazas para que México avanzara a la siguiente ronda.

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Eduardo Feinmann, periodista argentino. / Instagram

¿Qué fue lo que dijo Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

Durante la transmisión en vivo del noticiero en A24, los presentadores, incluido Feinmann, hablaban sobre el partido entre México e Inglaterra; ambos señalaron que apoyaban a los ingleses y fue entonces que soltó el primer comentario ofensivo, diciendo que detesta a los mexicanos.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. (...) Detestables esos tipos.” Eduardo Feinmann a México

Continuó con las descalificaciones, llevando el tema más allá del futbol diciendo que los mexicanos quisieran ser como ellos “en todo”.

“La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos. No solamente en el futbol, en todo. Nos envidia, quieren ser como nosotros.” Eduardo Feinmann

Finalmente, concluyó diciendo que el desempeño de México en el futbol es muy bajo.

“Y menos en el futbol, la verdad son de madera.” Eduardo Feinmann

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"QUIEREN SER COMO NOSOTROS, Y NO LES DA EL PINÉ".



Eduardo Feinmann blanqueó su desprecio sobre los mexicanos: "Los detesto". pic.twitter.com/5oJCq5whyO — La Interna (@lainternaok) July 7, 2026

Eduardo Feinmann / Instagram

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de las declaraciones de Eduardo Feinmann?

Este miércoles 8 de julio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina presentó las declaraciones Eduardo Feinmann y reaccionó contundente a ellas.

En primer lugar, señaló que no sabía si se podía catalogar a Eduardo Feinmann como periodista y calificó sus palabras como indignantes.

Cabe destacar que fue Feinmann quien dijo que el equipo de Ecuador había recibido amenazas por algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Esto, la mandataria lo calificó como un invento y aclaró que la propia selección de Ecuador dijo que era absolutamente falso.

Las reacciones hacia los comentarios del periodista iniciaron en las redes sociales, usuarios y creadores de contenido expusieron su enojo y rechazo hacia las declaraciones del comentarista. Con el paso de las horas, creadores de contenido y periodistas han levantado la voz frente a las cámaras.



“Hay que decirlo claro como mexicano quien se mete con México y habla mal de México, se puede ir al carajo.”

“Eduardo Feinmann, en tu vida vuelvas a salir de tu país y no te atrevas a mencionar México.”

“Feinmann es un tipo detestable que representa lo peor de la Argentina.”

“Mejor preocúpese por su país, aunque por lo que me cuentan, usted tiene fama de ser un periodista entreguista.”, dijo Juan Pablo Pérez-Díaz

“En la vida como en el futbol hay malos perdedores, como Feinmann”, respondió Enrique Acevedo.

El enojo mexicano ha llegado a un nuevo nivel con estas declaraciones; en el caso de Alejandra Jaramillo, incluso ya existe una campaña para exigir su despido de Univisión.

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