¿Alejandro Fernández apoya a periodista argentino que “detesta” a los mexicanos?: “Totalmente de acuerdo”

Pese a que México ya fue eliminado del Mundial 2026, su participación sigue dando mucho de qué hablar. Y es que hace poco se viralizaron unas polémicas declaraciones que dio un periodista argentino tras la victoria de la selección tricolor sobre Ecuador.

Como era de esperarse, sus palabras causaron mucha indignación y muchas celebridades no han dudado en pronunciarse. Entre aquellos que no dudaron en dar su opinión estuvo Alejandro Fernández, quien sorprendió a todos al decir que “estaba de acuerdo”. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Alejandro Fernández, ‘el Potrillo’ ¡margina a uno de sus hijos! Ya sabemos por qué: “Muy evidente esta separación”

Alejandro Fernández habla de Eduardo Feinmann / Mezcalent

¿Qué dijo el periodista argentino Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

Tras el triunfo de México frente a Ecuador, el periodista y conductor argentino Eduardo Feinmann despotricó contra los mexicanos. El hombre no solo llamó “desagrables” a la población mexa, sino que también aseguró que le tenían envidia a Argentina.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, sino en todo, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da, y menos en el fútbol”, expresó en su programa de televisión.

Por si esto fuera poco, muchos notaron que él habría iniciado los rumores de que, supuestamente, Ecuador se “dejó vencer” en el partido contra México debido a “amenazas”.

Aunque el clip ya tiene varios días, se viralizó recientemente tras la victoria del país sudaméricano frente a Egipto. Y es que muchos consideran que la victoria de Argentina estuvo “orquestada” por la organización.

Te recomendamos: Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de la música tras revelar problemas de salud mental; así lo dijo

"QUIEREN SER COMO NOSOTROS, Y NO LES DA EL PINÉ".



Eduardo Feinmann blanqueó su desprecio sobre los mexicanos: "Los detesto". pic.twitter.com/5oJCq5whyO — La Interna (@lainternaok) July 7, 2026

Alejandro Fernández reacciona a los ataques del periodista Eduardo Feinmann contra México

En redes sociales, el comunicador Carlos Alberto Trillo Alvarez, mejor conocido como ‘Soy Trillo’, compartió un video diciendo que el periodista Eduardo Feinmann no representa a todos los argentinos e hizo un llamado para parar el “hate” en redes sociales.

Dicho material fue reposteado por el propio Alejandro Fernández, quien en su momento causó preocupación por el aspecto de su lengua. El cantante se dijo totalmente de acuerdo con Álvarez y despotricó contra Feinmann. Aseguró que la población argentina era buena y le pidió a la gente que no le diera importancia a una persona “tonta”.

“Qué lamentable. Totalmente de acuerdo contigo, hermano No podemos tomar a un pen… como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer”. Alejandro Fernández

Finalizó su mensaje lamentando que “gente como él” siguiera teniendo espacio en la televisión, que convierte un “tema deportivo en un discurso de odio”.

“Qué lástima que todavía se les dé espacio a personas como esta, que convierten un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos. A México se le respeta”, concluyó.

Alejandro Fernández habla de los comentarios de Eduardo Feinmann / Redes sociales

¿Quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que insultó a México?

Eduardo Guillermo Feinmann es un periodista y presentador argentino. Tiene 67 años. Es abogado de profesión. Sin embargo, se ha enfocado más en dar sus opiniones sobre política y diversos temas de interés en su país natal.

Tiene una relación con la también abogada Lucía Auat desde 2017, con quien procreó una hija. Se ha hecho viral en las últimas semanas por las reacciones que ha tenido sobre el Mundial 2026, el cual se está llevando a cabo en México, Estados Unidos y Argentina.

Mira: ¡Alejandro Fernández estaría celoso de su hijo Alex Fernández, afirman!: “Lo ve como competencia”